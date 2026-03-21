21 Bezirksliga: Freitagabend, Flutlicht, Fußballchaos

Steinkamp dreht, Bührs sticht spät und alle gehen irgendwie zufrieden nach Hause

Emslage schnuppert lange am Befreiungsschlag: Nach Treises Führung dreht Jakob Steinkamp die Partie mal eben im Alleingang, nur um in der 90. Minute doch noch von Ben Bührs ausgebremst zu werden. Am Ende ein Punkt, der sich für Emslage wie ein kleiner Lichtblick anfühlt, während Laxten weiter fleißig Abstand zur Abstiegszone sammelt. Fußball kann manchmal eben auch ein Kompromiss sein.