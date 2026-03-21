21 Bezirksliga: Freitagabend, Flutlicht, Fußballchaos

Die Bezirksliga macht freitags keine Gefangenen: Frühe Doppelschläge, wilde Comebacks, ein Platzverweis zur besten Sendezeit und späte K.o.-Schläge per Kopf. Während sich einige Teams schon sicher fühlten, wurden sie eines Besseren belehrt und anderswo keimt plötzlich wieder Hoffnung im Tabellenkeller. Kurz gesagt: Klassischer Freitagabend auf dem Land - ein bisschen Drama, ein bisschen Wahnsinn und ganz viel Fußball.
Zu früh ins Hintertreffen geraten
Auswärtsspiel in Langen und schon früh lief alles gegen die Weiße Elf. Hendrik Schipmann und Steffen Czolbe sorgten mit ihren Treffern für einen schnellen Rückstand, der das Spiel früh in eine Richtung lenkte. Mit dezimiertem Kader wurde die Aufgabe dadurch umso schwerer. Am Ende blieb der Eindruck, dass mehr möglich gewesen wäre, bei einem besseren Start. Immerhin: Auf die Unterstützung der Candoo Fanatics war wie gewohnt Verlass.
Steinkamp dreht, Bührs sticht spät und alle gehen irgendwie zufrieden nach Hause
Emslage schnuppert lange am Befreiungsschlag: Nach Treises Führung dreht Jakob Steinkamp die Partie mal eben im Alleingang, nur um in der 90. Minute doch noch von Ben Bührs ausgebremst zu werden. Am Ende ein Punkt, der sich für Emslage wie ein kleiner Lichtblick anfühlt, während Laxten weiter fleißig Abstand zur Abstiegszone sammelt. Fußball kann manchmal eben auch ein Kompromiss sein.
Frühstart, Aufholjagd, Platzverweis und am Ende Grobbe
Julian Weelink drückte direkt nach 1 Minute auf „Start“ und legte in der 36. Minute das 0:2 nach. Doch Vorwärts II antwortete: Carlos Alberto Fernando (41.) und Malte Schultjan (45+2.) stellten auf Ausgleich. Dann wurde es wild – Marvin Holtflüwer sah in der 51. Minute Gelb-Rot, doch in Unterzahl köpfte Andres Grobbe in der 70. Minute den Siegtreffer für Neuenhaus. Während Vorwärts II auf Platz 6 verharrt, meldet sich Neuenhaus im Abstiegskampf zurück und verkürzt den Rückstand auf das rettende Ufer auf vier Punkte.