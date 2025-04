2:1 Auswärtserfolg beim SC Baccum

Am vergangenen Sonntag, den 06.04.2025, gastierte der FCL beim SC Baccum. Die rund 150 Zuschauer sahen bei sonnigem Wetter zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten.

Der FCL startete schwungvoll in das Spiel und erarbeitete sich die ersten Abschlussmöglichkeiten, musste allerdings nach vier Minuten nach einem gut vorgetragenen Konter der Gäste einen Gegentreffer hinnehmen. In der Folge stand der FCL sicher, schaffte es jedoch nicht die im bisherigen Saisonverlauf beste Defensive der Liga unter Druck zu setzen, weshalb es mit 1:0 für den Gastgeber in die Halbzeit ging.

Im Gegensatz zur ersten Halbzeit war der FCL im zweiten Spielabschnitt von Beginn an präsent und schaffte es, gute Abschlussgelegenheiten zu erspielen. In der 59. Minute schloss Marcel Paul aus 20 Metern im Anschluss an eine Ecke ab. Sein satter Schuss wurde unhaltbar zum 1:1 Ausgleich für den FCL abgefälscht. Angetrieben vom Ausgleich drängte der FCL auf die Führung, ließ aussichtsreiche Möglichkeiten jedoch vorerst aus - bis zur 87. Minute. Ein von Malte Wulkotte getretener Freistoß aus dem Halbfeld fand Michael Knieper, dessen Kopfball vom gegnerischen Torhüter nur nach vorne abgewehrt werden konnte. Gerrit Roling schaltete am schnellsten und konnte aus kurzer Distanz die verdiente 2:1 Führung für den FCL erzielen. In der Schlussphase stand der FCL wie die gesamte zweite Halbzeit stabil, weshalb dies gleichzeitig den Endstand darstellte.

Nach dem frühen Rückstand zeigte der FCL Moral und konnte das Spiel mit einer starken zweiten Halbzeit verdienterweise drehen. Erneut war erfreulich zu sehen, wie die A-Jugendlichen sich bereits in die Mannschaft integrieren und einen maßgeblichen Anteil am Erfolg des Teams hatten.

Weiter geht es am kommenden Sonntag, den 13.04.2025, auswärts bei RW Heede. Anstoß ist um 15:00 Uhr.

FC 47 Leschede: M. Niehaus, M. Wulkotte, P. Rosinski, C. Räkers, M. Lambers (46. D. Gerdes), G. Roling, F. Elfert (46. N. Küpker), M. Paul (86. M. Bober), M. Knieper (89. C. Atane), J. Duisen, A. Wolbers (73. M. Hartig)