2:1: Auersmacher im Derby mit verdientem Sieg

Bis zur ersten Trinkpause dauerte das oft zitierte beidseitige Abtasten, so dass aus der Anfangsphase keine nennenswerten Chancen zu verzeichnen waren. Doch ab Minute 25 war Auersmacher im Vorwärtsgang, hatte Pech, dass ein Kopfball von Marius Schley übers Tor ging und ein Hacken-Tor von Luca Rebmann wegen Abseits keine Anerkennung fand. „Wir haben es nicht effektiv genug gemacht vor der Pause. Da hätten wir schon führen können“, monierte SVA-Trainer Heiko Wilhelm.
Doch zum besser werdenden Auersmacher Spiel, kamen nach der Pause auch Tore. In der 50 Minute schlug Luca Bauer eine Ecke von rechts an den Fünfer, dort stieg Schley hoch und köpfte die Kugel ins linke Eck – 1:0 für die Hausherren. Auersmacher blieb weiter im Vorwärtsgang, Wiesbach konnte sich offensiv nicht in Szene setzen. In der 67. Minute gab es nach einem Foul Elfmeter für den SVA, den Philipp König sicher einnetzte – 2:0. Da die Defensive der Auersmacher um Lars Birster sehr sicher stand, kam Wiesbach auch weiter nicht zu Chancen. Es dauerte bis zur 89. Minute, ehe die Hertha jubelte. Luca Blaß zirkelte einen direkten Freistoß in die linke obere Ecke. Ein traumhaftes Tor, das leider nicht mehr einbrachte, denn der SVA bekam das 2:1 über die Zeit. „Nach der Pause kamen zum überlegenen Spiel auch die Tore. Das war gut, ein Sieg im Derby tut immer gut“, lobte Wilhelm.
Einer der Höhepunkte des Spiels waren die packenden, aber immer fairen Zweikämpfe, die sich SVA-Kapitän Fabian Lauer mit Wiesbachs Luca Blaß lieferte. „Wir haben zwar verloren, aber es hat Spaß gemacht, sich mit Fabian zu bekämpfen. Ich hatte vor der Pause noch eine Chance, da war ich leider einen Schritt zu kurz. Wir konnten uns vorne nicht richtig in Szene setzen, von daher müssen wir die Niederlage akzeptieren“, sagte „Blasso“. Lauer war ebenfalls zufrieden. „Das war ein Duell, wie ich sie mag. Der Gegner war hart aber immer fair. Ich denke, wir haben verdient gewonnen, auch weil wir kaum Chancen zuließen. Drei Spiele, drei Punkte, wir sind im Soll.“
Während für Auersmacher am kommenden Spieltag die Reise nach Worms ansteht, ist der Druck für Wiesbach, das im Heimspiel Gonsenheim empfängt, schon merkbar.