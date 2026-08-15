2:1: Auersmacher im Derby mit verdientem Sieg

Fabian Lauer (Auersmacher) und Luca Blass (Wiesbach) lieferten sich tolle Zweikämpfe

SV Auersmacher – FC Hertha Wiesbach 2:1 (0:0).

Bis zur ersten Trinkpause dauerte das oft zitierte beidseitige Abtasten, so dass aus der Anfangsphase keine nennenswerten Chancen zu verzeichnen waren. Doch ab Minute 25 war Auersmacher im Vorwärtsgang, hatte Pech, dass ein Kopfball von Marius Schley übers Tor ging und ein Hacken-Tor von Luca Rebmann wegen Abseits keine Anerkennung fand. „Wir haben es nicht effektiv genug gemacht vor der Pause. Da hätten wir schon führen können“, monierte SVA-Trainer Heiko Wilhelm.

Doch zum besser werdenden Auersmacher Spiel, kamen nach der Pause auch Tore. In der 50 Minute schlug Luca Bauer eine Ecke von rechts an den Fünfer, dort stieg Schley hoch und köpfte die Kugel ins linke Eck – 1:0 für die Hausherren. Auersmacher blieb weiter im Vorwärtsgang, Wiesbach konnte sich offensiv nicht in Szene setzen. In der 67. Minute gab es nach einem Foul Elfmeter für den SVA, den Philipp König sicher einnetzte – 2:0. Da die Defensive der Auersmacher um Lars Birster sehr sicher stand, kam Wiesbach auch weiter nicht zu Chancen. Es dauerte bis zur 89. Minute, ehe die Hertha jubelte. Luca Blaß zirkelte einen direkten Freistoß in die linke obere Ecke. Ein traumhaftes Tor, das leider nicht mehr einbrachte, denn der SVA bekam das 2:1 über die Zeit. „Nach der Pause kamen zum überlegenen Spiel auch die Tore. Das war gut, ein Sieg im Derby tut immer gut“, lobte Wilhelm.