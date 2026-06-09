20:3, aber auch ein 8:8 - Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
3:20 - Wernauer SF - VfB Reichenbach/Fils II (Kreisliga B)
8:8 - SV Bonlanden II - Spvgg Cannstatt II (Kreisliga B)
12:4 - FK Sarajevo Stuttgart - SV Rot II (Kreisliga B)
14:1 - SV Sillenbuch II - FV Germania Degerloch II (Kreisliga B)
13:1 - 1. FC Heiningen - SC Geislingen II (Bezirksliga)
13:1 - FV Ingersheim - TSV 1899 Benningen II (Kreisliga B)
4:9 - FC Reka Stuttgart - Lawine Raichberg Ost (Kreisliga B)
13:0 - FC Suebia Rottweil II - FC Goaletics Schura (Kreisliga C)
9:4 - Spvgg Wart-Ebershardt - SV Schönbronn (Kreisliga A)
11:2 - VfL Waiblingen - TSV Rudersberg II (Kreisliga B)
12:1 - SV Weiler - SV Hailfingen (Kreisliga B)
3:10 - TV Neckarweihingen II - SKV Eglosheim II (Kreisliga B)
3:10 - TSV Malmsheim II - SVGG Hirschlanden-Schöckingen (Kreisliga B)
1:12 - SV Schozach - TGV Eintracht Beilstein (Kreisliga B)
13:0 - FC Obersulm - SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt (Kreisliga B)
0:12 - SSV Göppingen II - SGM Jebenhausen / Bezgenriet II (Kreisliga B)
6:6 - SG Oppenweiler II - TSV Leutenbach (Kreisliga B)
0:12 - SV Lautertal 2017 II - FC Neuhausen (Kreisliga B)
7:5 - TSV Riederich - SV Croatia Reutlingen II (Kreisliga B)
11:1 - SSV Auenstein - NK Croatia Heilbronn (Kreisliga B)
7:4 - FC Gärtringen II - TSV Waldenbuch II (Kreisliga B)
7:4 - FC Pfeffingen - SC 04 Tuttlingen II (Kreisliga A)
11:0 - TSV Botenheim - SGM Markelsheim / Elpersheim (Bezirksliga)
7:4 - TSV Schlierbach - TSV Linsenhofen II (Kreisliga B)
3:8 - TSGV Hattenhofen - TB Holzheim (Kreisliga B)
5:6 - SSV Schwäbisch Hall II - FC Oberrot (Kreisliga B)
0:11 - TuS Metzingen I - Young Boys Reutlingen II (Kreisliga A)
1:10 - SV Plüderhausen II - TV Stetten i.R. II (Kreisliga B)
0:11 - SV Spiegelberg II - SV Steinbach II (Kreisliga B)
9:2 - SGM SV Tannheim/Aitrach - SGM SV Reinstetten II/Hürbel (Kreisliga A)
2:9 - Türkspor Ditzingen - TSV Korntal (Kreisliga B)
7:3 - FV Bad Waldsee II* - FC Leutkirch II* (Kreisliga B)
3:7 - Türkspor Stuttgart II - Sportvg Feuerbach II (Kreisliga B)
9:1 - SGM Frittlingen/Wilflingen II - FC Göllsdorf II (Kreisliga C)
8:2 - TSV Wäldenbronn-Esslingen - TSV Berkheim II (Kreisliga B)
2:8 - VfR Süssen II - FC Iliria Göppingen II (Kreisliga B)
4:6 - VfB Reichenbach/Fils - TB Ruit (Kreisliga A)
6:4 - TSV Sulzbach-Laufen I - SV Unterweissach II (Kreisliga A)
8:2 - SK Fichtenberg - Türk. SC Murrhardt (Kreisliga A)
6:4 - SV Spiegelberg - FC Winnenden (Kreisliga B)
0:10 - SKV Eningen/Achalm - TSV Eningen/Achalm II (Kreisliga B)
2:8 - SF02 Reutlingen II - TSV Pliezhausen (Kreisliga B)
1:9 - SGM SV Bad Buchau / SV Oggelshausen / SV Kanzach - SGM Laupertshausen/Maselheim (Kreisliga A)
7:3 - Spvgg Weil der Stadt - TSV Heimerdingen II (Kreisliga A)
9:1 - SV Gebersheim - SV Leonberg/Eltingen II (Kreisliga A)
3:7 - SKV Erligheim - Spvgg Besigheim II (Kreisliga B)
8:2 - FSV Friedrichshaller SV II - VfL Obereisesheim II (Kreisliga B)
10:0 - SGM Gäufelden - FV Mönchberg (Kreisliga B)
4:6 - 1.FC Bruchsal 1899 - SC Lahr (Oberliga)
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9:2 - SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach - Spvgg Rommelshausen (Bezirksliga)
11:0 - SV Burgrieden - SGM Alberweiler III/Warthausen II (Bezirksliga)
11:0 - SSV Walddorf - SGM SV Musbach/VfR Klosterreichenbach II (Bezirksliga)
10:1 - SGM VfR Klosterreichenbach I/SV Musbach II - SGM Bierlingen/Weiler (Bezirksliga)
3:7 - SGM Wurmlingen-Nendingen - SGM Beffendorf/Hochmössingen/Aichhalden (Bezirksliga)
8:2 - SV Beuren II - SGM SV Kressbronn/Langenargen II (Kreisliga A)
5:4 - TSV Ottmarsheim - TSV Münchingen II (Landesliga)
6:3 - SGM Stetten/Hechingen - SV Unterdigisheim (Regionenliga)
8:1 - SGM FV Roßwag/TSV Großglattbach/Spvgg Bissingen - SV Leonberg/Eltingen (Bezirksliga)
2:6 - SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim - FV 09 Nürtingen (Landesliga)
4:4 - SGM Altheim III/Öpfingen II - SGM SV Unlingen/SV Uttenweiler II (Bezirksliga)
3:5 - SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch - SV Horrheim (Regionenliga)
1:7 - SGM Glatten/Hopfau - SpVgg Leidringen (Regionenliga)
2:6 - SC Blönried - SV Beuren I (Regionenliga)
1:7 - SV Musbach - 1. FC Donzdorf (Verbandsliga)
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