2027: Wann kommt es zu Aufstiegsrunden? Das müsst ihr wissen!

Während der Oberliga-Vizemeister bekanntlich immer direkt aufsteigt, dürften die beiden Westfalenliga-Vizemeister dies ebenfalls, wenn kein westfälischer Regionalligist absteigt. Ein Aufstiegsspiel gäbe es bei einem westfälischen Regionalliga-Absteiger.
Die Landesligisten sind in der komfortablen Situation, dass die Aufstiegsrunde der vier Vizemeister nur dann nicht stattfindet, wenn mindestens vier westfälische Mannschaften aus der Regionalliga absteigen. Steigt kein westfälischer Regionalligist ab, entfällt die Aufstiegsrunde auch, da es zum Direktaufstieg der Vizemeister käme.
Die Bezirksligisten können auch wieder auf eine Aufstiegsrunde hoffen. Dafür darf maximal nur ein westfälischer Regionalligist absteigen. Ein vermeintlich schwieriges Szenario, wenn man betrachtet, dass dieses Jahr elf der 18 Regionalligisten aus Westfalen stammen.
Die Aufstiegsregelung ist bekannt, Meister und Vizemeister steigen in die Regionalliga auf.
Zwei Mannschaften steigen fix in die Westfalenliga ab. Erst bei drei westfälischen Absteigern aus der Regionalliga West müsste eine dritte Mannschaft den Gang in die Westfalenliga antreten. Im sehr unwahrscheinlichen Fall von vier westfälischen Regionalliga-Absteigern müssten sogar vier Mannschaften absteigen. Zu vier Absteigern aus der Regionalliga kommt es aber überhaupt nur, wenn eine NRW-Mannschaft aus der 3. Liga absteigt.
Mögliche Szenarien:
18 Mannschaften 2026/27
+ 4 Aufsteiger aus der Westfalenliga
+ 0 Absteiger aus der Regionalliga
- 2 Aufsteiger in die Regionalliga
- 2 Absteiger in die Westfalenliga
= 18 Mannschaften 2027/28
18 Mannschaften 2026/27
+ 3 Aufsteiger aus der Westfalenliga
+ 1 Absteiger aus der Regionalliga
- 2 Aufsteiger in die Regionalliga
- 2 Absteiger in die Westfalenliga
= 18 Mannschaften 2027/28
18 Mannschaften 2026/27
+ 2 Aufsteiger aus der Westfalenliga
+ 2 Absteiger aus der Regionalliga
- 2 Aufsteiger in die Regionalliga
- 2 Absteiger in die Westfalenliga
= 18 Mannschaften 2027/28
18 Mannschaften 2026/27
+ 2 Aufsteiger aus der Westfalenliga
+ 3 Absteiger aus der Regionalliga
- 2 Aufsteiger in die Regionalliga
- 3 Absteiger in die Westfalenliga
= 18 Mannschaften 2027/28
18 Mannschaften 2026/27
+ 2 Aufsteiger aus der Westfalenliga
+ 4 Absteiger aus der Regionalliga
- 2 Aufsteiger in die Regionalliga
- 4 Absteiger in die Westfalenliga
= 18 Mannschaften 2027/28
Die vorherige Berechnung hat bereits aufgezeigt, dass es im Falle eines sehr erfolgreichen Abschneidens der westfälischen Regionalligisten (kein Absteiger) zum Aufstieg beider Vizemeister kommen wird. Bei einem westfälischen Absteiger käme es zum Vizemeister-Aufstiegsspiel. Erst ab zwei westfälischen Regionalliga-Absteigern steigen nur die Meister auf.
"Wie immer" steigen drei Mannschaften fix ab.
Mögliche Szenarien:
32 Mannschaften 2026/27
+ 8 Aufsteiger aus der Landesliga
+ 2 Absteiger aus der Oberliga
- 4 Aufsteiger in die Oberliga
- 6 Absteiger in die Landesliga
= 32 Mannschaften 2027/28
32 Mannschaften 2026/27
+ 7 Aufsteiger aus der Landesliga
+ 2 Absteiger aus der Oberliga
- 3 Aufsteiger in die Oberliga
- 6 Absteiger in die Landesliga
= 32 Mannschaften 2027/28
32 Mannschaften 2026/27
+ 6 Aufsteiger aus der Landesliga
+ 2 Absteiger aus der Oberliga
- 2 Aufsteiger in die Oberliga
- 6 Absteiger in die Landesliga
= 32 Mannschaften 2027/28
32 Mannschaften 2026/27
+ 5 Aufsteiger aus der Landesliga
+ 3 Absteiger aus der Oberliga
- 2 Aufsteiger in die Oberliga
- 6 Absteiger in die Landesliga
= 32 Mannschaften 2026/27
32 Mannschaften 2026/27
+ 4 Aufsteiger aus der Landesliga
+ 4 Absteiger aus der Oberliga
- 2 Aufsteiger in die Oberliga
- 6 Absteiger in die Landesliga
= 32 Mannschaften 2027/28
Die Vizemeister der Landesligen können sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Aufstiegsrunde einstellen. Erst, wenn der sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, dass vier westfälische Regionalligisten absteigen, würden die Vizemeister leer ausgehen. Steigt kein westfälischer Regionalligist ab, käme es sogar zum Direktaufstieg der Vizemeister.
Mögliche Szenarien:
66 Mannschaften 2026/27
+ 14 Aufsteiger aus der Bezirksliga
+ 6 Absteiger aus der Westfalenliga
- 8 Aufsteiger in die Westfalenliga
- 14 Absteiger in die Bezirksliga
= 64 Mannschaften 2027/28
66 Mannschaften 2026/27
+ 13 Aufsteiger aus der Bezirksliga
+ 6 Absteiger aus der Westfalenliga
- 7 Aufsteiger in die Westfalenliga
- 14 Absteiger in die Bezirksliga
= 64 Mannschaften 2027/28
66 Mannschaften 2026/27
+ 12 Aufsteiger aus der Bezirksliga
+ 6 Absteiger aus der Westfalenliga
- 6 Aufsteiger in die Westfalenliga
- 14 Absteiger in die Bezirksliga
= 64 Mannschaften 2027/28
66 Mannschaften 2026/27
+ 12 Aufsteiger aus der Bezirksliga
+ 6 Absteiger aus der Westfalenliga
- 5 Aufsteiger in die Westfalenliga
- 14 Absteiger in die Bezirksliga
= 65 Mannschaften 2027/28
66 Mannschaften 2026/27
+ 12 Aufsteiger aus der Bezirksliga
+ 6 Absteiger aus der Westfalenliga
- 4 Aufsteiger in die Westfalenliga
- 14 Absteiger in die Bezirksliga
= 66 Mannschaften 2027/28
Die Vizemeister der Bezirksligen bekommen eine Aufstiegsrunde, wenn maximal eine westfälische Regionalliga-Mannschaft absteigt. Steigt kein westfälischer Regionalligist ab, gäbe es im Regelfall dieses Mal sogar zwei freie Landesliga-Plätze.
Mögliche Szenarien:
190 Mannschaften 2026/27
+ 37 Aufsteiger aus der Kreisliga A
+ 14 Absteiger aus der Landesliga
- 14 Aufsteiger in die Landesliga
- 33 Absteiger in die Kreisliga A
= 194 Mannschaften 2027/28
190 Mannschaften 2026/27
+ 37 Aufsteiger aus der Kreisliga A
+ 14 Absteiger aus der Landesliga
- 13 Aufsteiger in die Landesliga
- 33 Absteiger in die Kreisliga A
= 195 Mannschaften 2027/28
190 Mannschaften 2026/27
+ 37 Aufsteiger aus der Kreisliga A
+ 14 Absteiger aus der Landesliga
- 12 Aufsteiger in die Landesliga
- 33 Absteiger in die Kreisliga A
= 196 Mannschaften 2027/28