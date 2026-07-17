2027: Wann kommt es zu Aufstiegsrunden? Das müsst ihr wissen!

Mögliche Szenarien:

18 Mannschaften 2026/27 + 4 Aufsteiger aus der Westfalenliga + 0 Absteiger aus der Regionalliga - 2 Aufsteiger in die Regionalliga - 2 Absteiger in die Westfalenliga = 18 Mannschaften 2027/28

Ein Absteiger aus der Regionalliga:

18 Mannschaften 2026/27

+ 3 Aufsteiger aus der Westfalenliga

+ 1 Absteiger aus der Regionalliga

- 2 Aufsteiger in die Regionalliga

- 2 Absteiger in die Westfalenliga

= 18 Mannschaften 2027/28

Zwei Absteiger aus der Regionalliga:

18 Mannschaften 2026/27

+ 2 Aufsteiger aus der Westfalenliga

+ 2 Absteiger aus der Regionalliga

- 2 Aufsteiger in die Regionalliga

- 2 Absteiger in die Westfalenliga

= 18 Mannschaften 2027/28

Drei Absteiger aus der Regionalliga:

18 Mannschaften 2026/27

+ 2 Aufsteiger aus der Westfalenliga

+ 3 Absteiger aus der Regionalliga

- 2 Aufsteiger in die Regionalliga

- 3 Absteiger in die Westfalenliga

= 18 Mannschaften 2027/28

Vier Absteiger aus der Regionalliga:

18 Mannschaften 2026/27

+ 2 Aufsteiger aus der Westfalenliga

+ 4 Absteiger aus der Regionalliga

- 2 Aufsteiger in die Regionalliga

- 4 Absteiger in die Westfalenliga

= 18 Mannschaften 2027/28

Westfalenliga

Die vorherige Berechnung hat bereits aufgezeigt, dass es im Falle eines sehr erfolgreichen Abschneidens der westfälischen Regionalligisten (kein Absteiger) zum Aufstieg beider Vizemeister kommen wird. Bei einem westfälischen Absteiger käme es zum Vizemeister-Aufstiegsspiel. Erst ab zwei westfälischen Regionalliga-Absteigern steigen nur die Meister auf.

"Wie immer" steigen drei Mannschaften fix ab.

Mögliche Szenarien:

Kein Absteiger aus der Regionalliga:

32 Mannschaften 2026/27

+ 8 Aufsteiger aus der Landesliga

+ 2 Absteiger aus der Oberliga

- 4 Aufsteiger in die Oberliga

- 6 Absteiger in die Landesliga

= 32 Mannschaften 2027/28

Ein Absteiger aus der Regionalliga:

32 Mannschaften 2026/27

+ 7 Aufsteiger aus der Landesliga

+ 2 Absteiger aus der Oberliga

- 3 Aufsteiger in die Oberliga

- 6 Absteiger in die Landesliga

= 32 Mannschaften 2027/28

Zwei Absteiger aus der Regionalliga:

32 Mannschaften 2026/27

+ 6 Aufsteiger aus der Landesliga

+ 2 Absteiger aus der Oberliga

- 2 Aufsteiger in die Oberliga

- 6 Absteiger in die Landesliga

= 32 Mannschaften 2027/28

Drei Absteiger aus der Regionalliga:

32 Mannschaften 2026/27

+ 5 Aufsteiger aus der Landesliga

+ 3 Absteiger aus der Oberliga

- 2 Aufsteiger in die Oberliga

- 6 Absteiger in die Landesliga

= 32 Mannschaften 2026/27

Vier Absteiger aus der Regionalliga:

32 Mannschaften 2026/27

+ 4 Aufsteiger aus der Landesliga

+ 4 Absteiger aus der Oberliga

- 2 Aufsteiger in die Oberliga

- 6 Absteiger in die Landesliga

= 32 Mannschaften 2027/28

Landesliga

Die Vizemeister der Landesligen können sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Aufstiegsrunde einstellen. Erst, wenn der sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, dass vier westfälische Regionalligisten absteigen, würden die Vizemeister leer ausgehen. Steigt kein westfälischer Regionalligist ab, käme es sogar zum Direktaufstieg der Vizemeister.

Mögliche Szenarien:

Kein Absteiger aus der Regionalliga:

66 Mannschaften 2026/27

+ 14 Aufsteiger aus der Bezirksliga

+ 6 Absteiger aus der Westfalenliga

- 8 Aufsteiger in die Westfalenliga

- 14 Absteiger in die Bezirksliga

= 64 Mannschaften 2027/28

Ein Absteiger aus der Regionalliga:

66 Mannschaften 2026/27

+ 13 Aufsteiger aus der Bezirksliga

+ 6 Absteiger aus der Westfalenliga

- 7 Aufsteiger in die Westfalenliga

- 14 Absteiger in die Bezirksliga

= 64 Mannschaften 2027/28

Zwei Absteiger aus der Regionalliga:

66 Mannschaften 2026/27

+ 12 Aufsteiger aus der Bezirksliga

+ 6 Absteiger aus der Westfalenliga

- 6 Aufsteiger in die Westfalenliga

- 14 Absteiger in die Bezirksliga

= 64 Mannschaften 2027/28

Drei Absteigern aus der Regionalliga:

66 Mannschaften 2026/27

+ 12 Aufsteiger aus der Bezirksliga

+ 6 Absteiger aus der Westfalenliga

- 5 Aufsteiger in die Westfalenliga

- 14 Absteiger in die Bezirksliga

= 65 Mannschaften 2027/28

Vier Absteigern aus der Regionalliga:

66 Mannschaften 2026/27

+ 12 Aufsteiger aus der Bezirksliga

+ 6 Absteiger aus der Westfalenliga

- 4 Aufsteiger in die Westfalenliga

- 14 Absteiger in die Bezirksliga

= 66 Mannschaften 2027/28

Bezirksliga

Die Vizemeister der Bezirksligen bekommen eine Aufstiegsrunde, wenn maximal eine westfälische Regionalliga-Mannschaft absteigt. Steigt kein westfälischer Regionalligist ab, gäbe es im Regelfall dieses Mal sogar zwei freie Landesliga-Plätze.

Mögliche Szenarien:

Kein Absteiger aus der Regionalliga:

190 Mannschaften 2026/27

+ 37 Aufsteiger aus der Kreisliga A

+ 14 Absteiger aus der Landesliga

- 14 Aufsteiger in die Landesliga

- 33 Absteiger in die Kreisliga A

= 194 Mannschaften 2027/28