2027 ist es soweit und wir feiern mit euch 100 Jahre BV Weckhoven

„Mit großem Stolz blicken wir auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurück. In dieser Zeit haben wir als Verein viel erreicht und einen wichtigen Beitrag zur Gemeinschaft geleistet.“

„In den vergangenen 100 Jahren hat unser Verein beeindruckende Meilensteine erreicht: Von der Gründung durch Heinrich Rottels im Jahr 1927, über den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, bis hin zur Eröffnung unseres modernen Vereinsheims. Mit unseren zahlreichen sozialen Projekten, Festen und Sportangeboten wie Inklusions-Sport prägen wir seit fast 100 Jahren das Neusser Sportbild.