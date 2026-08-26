2027 in der Regionalliga Nordost? Das sind die Oberliga-Tabellenführer

Die Saison in den Oberligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Regionalliga Nordost anzutreten.
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Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: FC Anker Wismar
Tabelle
1. FC Anker Wismar 2 2-0-0 4:2 6
2. FC Mecklenburg Schwerin (Auf) 2 1-1-0 3:2 4
3. SG Union 1919 Klosterfelde 2 1-1-0 3:2 4
4. Berliner AK 2 1-1-0 2:1 4
5. SV Siedenbollentin 2 1-0-1 4:3 3
6. FC Hertha 03 Zehlendorf (Ab) 2 1-0-1 2:1 3
7. TSG Neustrelitz 2 1-0-1 5:5 3
8. SV Lichtenberg 47 2 1-0-1 4:4 3
9. BSV Eintracht Mahlsdorf 2 1-0-1 1:2 3
10. Tennis Borussia Berlin 2 0-2-0 2:2 2
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
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Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: VfB Germania Halberstadt
Tabelle
1. VfB Germania Halberstadt 2 2-0-0 7:2 6
2. SSC Weißenfels (Auf) 2 2-0-0 4:0 6
3. ZFC Meuselwitz (Ab) 2 2-0-0 3:0 6
4. FC Eilenburg (Ab) 2 1-1-0 6:3 4
5. SG Dynamo Dresden II (Auf) 2 1-1-0 2:1 4
6. SC Freital 2 1-0-1 4:3 3
7. VFC Plauen 2 1-0-1 3:2 3
8. SG Union Sandersdorf 2 1-0-1 3:2 3
9. FC Einheit Wernigerode 2 1-0-1 4:4 3
10. VfB Auerbach 1906 2 1-0-1 2:2 3
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
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