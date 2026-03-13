2026 noch ohne Punkte: Fortuna gegen BiWo im exklusiven Livestream

– Foto: Michelle Luka

Der SV Fortuna Magdeburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen zählen zu den vier Verbandsligisten aus Sachsen-Anhalt , die für einen möglichen Aufstieg für die Oberliga gemeldet haben. Mit Punkten hatte es für beide im neuen Jahr jedoch noch nicht geklappt - weshalb der Rückstand auf Spitzenreiter SSC Weißenfels angewachsen ist.

Die Fortunen mussten sich nach der 1:2-Niederlage gegen Sangerhausen zuletzt dem Tabellenführer im Gipfeltreffen mit 0:2 geschlagen geben. Derweil folgte für BiWo auf eine 3:4-Niederlage in Bernburg zuletzt eine 0:3-Schlappe gegen Zorbau. Wer von beiden kann am Sonnabend zum ersten Mal im neuen Jahr punkten? Die Antwort gibt es dann um 15 Uhr im exklusiven und kostenlosen Livestream der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung.

Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung bieten jedes Wochenende ein buntes Programm an Livestreams. Neben Partien des Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost zählen dazu etwa auch Partien aus dem gehobenen Amateurbereich der Ober- und Verbandsliga sowie Spiele von den Frauen des FCM.