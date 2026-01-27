2026 ist das neue 2016: Der Blick auf den westfälischen Amateurfußball

Wie heute gehörten neun westfälische Mannschaften der vierthöchsten Spielklasse an. Unter ihnen der SC Verl, der damals quasi noch die "graue Maus" der Regionalliga West war. Stets landeten die Ostwestfalen im Mittelfeld der Tabelle. Erst die Corona-Pandemie in der Spielzeit 2019/20 hatte entscheidenden Anteil am überraschenden Aufstieg in die 3. Liga, in der sich der SCV schnell etablieren konnte und nun sogar an die Tür zur 2. Bundesliga klopft.

Die Sportfreunde Lotte feierten den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Nur drei Niederlage kassierten die Tecklenburger in der Spielzeit 2015/16 und stiegen in die 3. Liga auf, der sie daraufhin drei Jahre angehörten. Nach dem zwischenzeitlichen Absturz in die Oberliga sind die Sportfreunde das zweite Jahr in Folge nun wieder Regionalligst.

Die Sportfreunde Siegen feierten nach dem Abstieg in die Oberliga Westfalen die direkte Regionalliga-Rückkehr. Am 20. Mai 2016 besiegelte die Mannschaft von Trainer Ottmar Griffel den Aufstieg mit einem 5:0-Sieg gegen den SuS Stadtlohn vor 2.589 Zuschauern im Leimbachstadion. Es blieb bekanntlich ein einjähriges Intermezzo, so dass die Siegener Fans lange acht Jahre warten mussten, bevor im vergangenen Sommer die erneute Rückkehr in die vierthöchste Spielklasse gelang.

Der heutige Westfalenligist TuS Erndtebrück war damals die Nr. 1 im Siegen-Wittgensteiner Land und zum ersten Mal in die Regionalliga West aufgestiegen. Es ging direkt wieder zurück in die Oberliga Westfalen und für eine Saison nochmals hoch, bevor der langsame Abschwung Richtung 6. Liga begann.

Stadtlohn in der Oberliga? Tatsächlich! Der SuS war quasi der "Oberliga-Vorgänger" der benachbarten SpVgg Vreden, die sich damals als langjähriger Westfalenligist erst noch im Aufschwung befand. Im westlichen Münsterland an der holländischen Grenze gelegen war die Anreise wie heute nach Vreden für viele Konkurrenten äußerst weit und unangenehm. Nach zehn Jahren Oberliga-Zugehörigkeit um die Jahrtausendwende (1994 bis 2004) gelang Stadtlohn von 2014 bis 2017 nochmals der große Sprung, wurde danach jedoch direkt bis in die Bezirksliga durchgereicht. Aktuell führt der SuS die Bezirksliga 11 an und könnte zumindest wieder in die Landesliga zurückkehren.

Mit dem damals finanzstarken SC Roland Beckum, der sich innerhalb kürzester Zeit aus der Bezirksliga hoch gespielt hatte, gab es ein neues Oberliga-Top-Team. Roland schloss auf Platz 4 ab, war aber kein Regionalliga-Kandidat, denn im März 2016 hatte der damalige 2. Vorsitzende Frank Westerbeck bekanntgegeben, dass die Lizenz nicht beantragt wird: "Wir sind glücklich und stolz auf unseren Dorfverein und werden immer ein Dorfverein bleiben, aber wir werden den Verein kontinuierlich weiterentwickeln und dann sehen, wie es in ein paar Jahren aussieht." Die Realität sah so aus, dass Roland in der Folge-Saison aufgrund des schlechteren Torverhältnisses abstieg und zwei Jahre später finanziell baden ging. Zur Saison 2019/20 trat Roland nicht mehr zur Westfalenliga an und zog sich in die Kreisliga A zurück. Aktuell wird als Tabellenführer der Kreisliga A Beckum die Rückkehr in den überkreislichen Fußball angestrebt.

Ebenfalls keine Regionalliga-Lizenz beantragte die SpVgg Erkenschwick aus finanziellen Gründen. Sportlich wäre der Aufstieg als Zweitplatzierter gelungen. Die Probleme waren so groß, dass es in der Folge-Saison sang- und klanglos als Tabellenletzter in die Westfalenliga hinunterging. Der frühere Zweitligist stabilisierte sich wieder und kehrte bekanntlich im Sommer 2023 in die Oberliga Westfalen zurück.

Von den Nichtbeantragungen der Regionalliga-Lizenz profitierte die TSG Sprockhövel, die damals unter dem heutigen Andius Balaika die beste Saison der Vereinsgeschichte spielten. Ein starker Jugend-Jahrgang, der ein Jahr zuvor den Aufstieg in die U19-Bundesliga gefeiert hatte, hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 4. Liga. Die Regionalliga blieb bekanntlich ein einjähriges Abenteuer. Nach dem kürzlichen Abstieg in die Westfalenliga ist die TSG sofort in die Oberliga zurückgekehrt und steht vor einem sicheren Klassenerhalt.

Der SV Westfalia Rhynern begann damals, sich zu einer festen Größe in der Oberliga-Spitzengruppe zu entwickeln. In der Folge-Saison gelang der Aufstieg. Der selbst ernannte Dorfverein feierte die Reisen zu Regionalliga-Größen wie Oberhausen, Aachen, Wuppertal und Essen, war aber chancenlos. In der Oberliga machte der Hammer Stadtteilverein ab 2019 aber dort weiter, wo man aufgehört hatte. Bis auf eine Saison schloss die Westfalia die Oberliga immer im oberen Tabellendrittel ab und gehört seitdem stets zu den Aufstiegskandidaten.

Zu den "Oberliga-Exoten" gehörte damals der TSV Marl-Hüls, der von 2015 bis 2018 im westfälischen Amateuroberhaus spielte. Die Steuerfahndung stand im April 2017 vor der Tür, 2019 folgte die Insolvenz und die Neugründung als "TSV Marl-Hüls 2019", der heute um den Aufstieg in die A-Liga mitspielt.

Der SV Zweckel war einer der "Top-Newcomer". Von 2007 bis 2013 stieg der Verein aus Gladbeck aus der Kreisliga in die Oberliga auf. 2016 war jedoch der Anfang vom Ende, es ging ruckzuck wieder in die Bezirksliga zurück, wo der Verein aktuell um den Klassenerhalt kämpft.

Der ASC 09 Dortmund war damals noch frisch im zweiten Oberliga-Jahr der Vereinsgeschichte und kämpfte lediglich um den Klassenerhalt, der in der Folge-Saison 2016/17 nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gelang. Es war der Startschuss zum Aufstieg in die Oberliga-Spitze.

Ein Gelsenkirchener Verein in der Oberliga? Der SC Hassel machte es im Sommer 2016 möglich. Nach vier Oberliga-Spielzeiten in den Nuller-Jahren kehrte Hassel als Westfalenliga 1-Meister zurück, blieb jedoch nur zwei Jahre, da sich der Verein aus finanziellen Gründen in die Bezirksliga zurückzog, wo er noch heute spielt.

Die drei heutigen Münsteraner Oberligisten 1. FC Gievenbeck, SC Preußen Münster II und TuS Hiltrup duellierten sich damals noch regelmäßig in der 6. Liga. Münster II stieg 2019 auf, Gievenbeck 2022 und Hiltrup bekanntlich erst im vergangenen Sommer.

Der heutige Oberligist TSV Victoria Clarholz kämpfte in diesen Jahren noch gegen Abstieg in die Landesliga. In den Saisons 2014/15, 2015/16 und 2017/18 landete man genau über dem Strich. Ein wichtiger Grundstein, der bekanntlich in der abgebrochenen Corona-Saison aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Borussia Emsdetten zum Oberliga-Aufstieg führte.

Der ambitionierte 1. FC Kaan-Marienborn wurde hinter dem FC Brünninghausen Vizemeister in der Westfalenliga 2 und entschied die Aufstiegsrelegaton am 2. Juni 2016 mit 4:1 gegen den Delbrücker SC für sich. "Beine statt Steine" war bekanntlich das Motto des Siegerländer Vereins, der mit äußerst geringem infrastrukturellen Aufwand danach zweimal in die Regionalliga West aufstieg, sich aber letztlich im Jahre 2023 wegen der steigenden Anforderungen in der 4. Liga aus dem ambitionierten Fußball zurückzog und in der Kreisliga C neu anfing. Dort geht seitdem nur noch eine reine Hobbymannschaft an den Start.

Viele Dortmunder Vereine beehrten damals die 6. Liga. Mengede 08/20, Kirchhörder SC, SV Brackel 06 und der BV Westfalia Wickede schafften in der Saison 2015/16 den Klassenerhalt. Heute spielen sie bekanntlich mindestens eine Liga tiefer. Wickede ist in der jüngsten Vergangenheit sogar bis in die Kreisliga A durchgereicht worden.

Der heutigen klaren Nr. 1 im Sauerland fehlte als Aufsteiger ein Punkt zum Westfalenliga-Klassenerhalt. Es musste für die SG Finnentrop/Bamenohl nach dem erstmaligen Aufstieg in die Westfalenliga wieder von vorne losgehen. Mit Erfolg, die direkte Rückkehr gelang und bekanntlich in der abgebrochenen Corona-Saison 2019/20 der Aufstieg in die Oberliga Westfalen.

Sonstiges

Die 2. Mannschaft des VfL Bochum war ein Jahr zuvor von der Bildfläche verschwunden. Anstatt in der Spielzeit 2015/16 in der Oberliga Westfalen anzutreten, meldete der VfL die Mannschaft aus finanziellen Gründen lieber ab. Bekanntlich bekam der Profi-Verein die Oberliga-Zugehörigkeit im Sommer 2024 wieder geschenkt und spielt inzwischen mit der U21 wieder in der Regionalliga.

Der heutige Oberligist Türkspor Dortmund stieg im Sommer 2016 in die Kreisliga B ab. Lange war der Verein eine Fahrstuhlmannschaft zwischen A- und B-Liga. Doch dann kam Mäzen Dr. Akin Kara und führte TSD auf direktem Weg von 2018 bis 2024 in die Regionalliga West. Die Gerüchte um finanzielle Probleme häufen sich aktuell wieder in der Lokalpresse, so dass man gespannt sein darf, ob der Verein ein ähnliches Schicksal wie der inzwischen aufgelöste TuS Bövinghausen erleiden könnte.

Ganz weit unten spielt auch der heutige Westfalenligist SF Ostinghausen. Bis 2020 war der Verein aus dem Kreis Soest noch überwiegend auf Kreisebene unterwegs, bis innerhalb kürzester Zeit drei Aufstiege gelangen.