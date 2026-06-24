2026 in der NOFV-Oberliga? Die Topteams am Saisonende

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Die Saison in den Verbandsligen ist abgeschlossen. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.

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Sachsenliga

Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II

Tabelle

1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 30 22-7-1 87:15 73

2. SG Taucha 99 30 22-4-4 86:30 70

3. FV Dresden 06 Laubegast 30 21-3-6 89:50 63

4. SG Handwerk Rabenstein 30 19-2-9 75:48 59

5. FC Oberlausitz Neugersdorf 30 17-7-6 71:42 58

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.

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Berlin-Liga

Tabellenführer nach 34 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin

Tabelle

1. Füchse Berlin 34 25-4-5 81:34 79

2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 34 17-9-8 71:45 60

3. SFC Stern 1900 34 15-10-9 61:49 55

4. SV Empor Berlin 34 16-5-13 82:60 53

5. TSV Mariendorf 1897 34 14-10-10 74:60 52

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.

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Brandenburgliga

Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt

Tabelle

1. 1. FC Frankfurt 30 21-5-4 83:34 64

2. MSV 1919 Neuruppin 30 19-7-4 61:34 64

3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 30 14-7-9 61:39 49

4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 30 13-9-8 57:44 48

5. Brandenburger SC Süd 05 30 16-4-10 51:38 48

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin

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Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels

Tabelle

1. SSC Weißenfels 30 23-2-5 71:25 71

2. SV Dessau 05 30 18-4-8 69:34 58

3. BSV Halle-Ammendorf 30 16-5-9 72:37 53

4. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 30 16-5-9 51:38 53

5. SV Blau-Weiß Zorbau (Ab) 30 15-7-8 59:44 52

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.

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Verbandsliga Thüringen

Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena

Tabelle

1. SV SCHOTT Jena 30 23-5-2 115:41 74

2. SV 09 Arnstadt 30 20-4-6 66:30 64

3. 1. FC Eichsfeld 30 18-3-9 72:49 57

4. FC Thüringen Weida 30 16-7-7 62:44 55

5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 30 15-6-9 80:48 51

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.

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