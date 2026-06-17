2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

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Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.

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Sachsenliga

Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II

Tabelle

1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 29 22-6-1 86:14 72

2. SG Taucha 99 29 21-4-4 80:29 67

3. FV Dresden 06 Laubegast 29 20-3-6 84:48 60

4. SG Handwerk Rabenstein 29 19-2-8 75:44 59

5. FC Oberlausitz Neugersdorf 29 17-6-6 70:41 57

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.

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Berlin-Liga

Tabellenführer nach 34 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin

Tabelle

1. Füchse Berlin 34 25-4-5 81:34 79

2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 34 17-9-8 71:45 60

3. SFC Stern 1900 34 15-10-9 61:49 55

4. SV Empor Berlin 34 16-5-13 82:60 53

5. TSV Mariendorf 1897 34 14-10-10 74:60 52

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.

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Brandenburgliga

Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt

Tabelle

1. 1. FC Frankfurt 30 21-5-4 83:34 64

2. MSV 1919 Neuruppin 30 19-7-4 61:34 64

3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 30 14-7-9 61:39 49

4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 30 13-9-8 57:44 48

5. Brandenburger SC Süd 05 30 16-4-10 51:38 48

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin

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Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels

Tabelle

1. SSC Weißenfels 29 23-1-5 70:24 70

2. SV Dessau 05 29 17-4-8 66:34 55

3. BSV Halle-Ammendorf 29 16-5-8 72:34 53

4. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 29 16-4-9 50:37 52

5. SV Blau-Weiß Zorbau (Ab) 29 14-7-8 56:42 49

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.

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Verbandsliga Thüringen

Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena

Tabelle

1. SV SCHOTT Jena 30 23-5-2 115:41 74

2. SV 09 Arnstadt 30 20-4-6 66:30 64

3. 1. FC Eichsfeld 30 18-3-9 72:49 57

4. FC Thüringen Weida 30 16-7-7 62:44 55

5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 30 15-6-9 80:48 51

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.

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