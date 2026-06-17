2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.
Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: Malchower SV
Tabelle
1. Malchower SV 90 28 22-3-3 72:21 69
2. FC Mecklenburg Schwerin 28 21-5-2 72:26 68
3. 1. FC Neubrandenburg 04 28 20-5-3 90:34 65
4. SV Pastow 28 16-5-7 72:41 53
5. FSV Kühlungsborn 28 13-5-10 63:61 44
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.
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Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II
Tabelle
1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 29 22-6-1 86:14 72
2. SG Taucha 99 29 21-4-4 80:29 67
3. FV Dresden 06 Laubegast 29 20-3-6 84:48 60
4. SG Handwerk Rabenstein 29 19-2-8 75:44 59
5. FC Oberlausitz Neugersdorf 29 17-6-6 70:41 57
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.
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Tabellenführer nach 34 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin
Tabelle
1. Füchse Berlin 34 25-4-5 81:34 79
2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 34 17-9-8 71:45 60
3. SFC Stern 1900 34 15-10-9 61:49 55
4. SV Empor Berlin 34 16-5-13 82:60 53
5. TSV Mariendorf 1897 34 14-10-10 74:60 52
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.
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Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt
Tabelle
1. 1. FC Frankfurt 30 21-5-4 83:34 64
2. MSV 1919 Neuruppin 30 19-7-4 61:34 64
3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 30 14-7-9 61:39 49
4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 30 13-9-8 57:44 48
5. Brandenburger SC Süd 05 30 16-4-10 51:38 48
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin
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Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels
Tabelle
1. SSC Weißenfels 29 23-1-5 70:24 70
2. SV Dessau 05 29 17-4-8 66:34 55
3. BSV Halle-Ammendorf 29 16-5-8 72:34 53
4. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 29 16-4-9 50:37 52
5. SV Blau-Weiß Zorbau (Ab) 29 14-7-8 56:42 49
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.
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Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena
Tabelle
1. SV SCHOTT Jena 30 23-5-2 115:41 74
2. SV 09 Arnstadt 30 20-4-6 66:30 64
3. 1. FC Eichsfeld 30 18-3-9 72:49 57
4. FC Thüringen Weida 30 16-7-7 62:44 55
5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 30 15-6-9 80:48 51
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Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.
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