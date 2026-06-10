2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.
Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: 1. FC Neubrandenburg 04
Tabelle
1. Malchower SV 90 27 21-3-3 69:21 66
2. 1. FC Neubrandenburg 04 27 20-5-2 90:31 65
3. FC Mecklenburg Schwerin 27 20-5-2 69:24 65
4. SV Pastow 27 15-5-7 67:37 50
5. FSV Kühlungsborn 27 12-5-10 59:60 41
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.
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Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II
Tabelle
1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 28 21-6-1 84:13 69
2. SG Taucha 99 28 20-4-4 77:27 64
3. SG Handwerk Rabenstein 28 19-2-7 73:41 59
4. FV Dresden 06 Laubegast 28 19-3-6 80:48 57
5. FC Oberlausitz Neugersdorf 28 17-5-6 69:40 56
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.
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Tabellenführer nach 33 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin
Tabelle
1. Füchse Berlin 33 24-4-5 75:34 76
2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 33 16-9-8 69:44 57
3. SV Empor Berlin 33 15-5-13 80:60 50
4. SC Charlottenburg 33 15-5-13 70:62 50
5. SFC Stern 1900 33 13-11-9 58:50 50
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.
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Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt (Oder)
Tabelle
1. 1. FC Frankfurt (Oder) 29 20-5-4 82:34 61
2. MSV 1919 Neuruppin 29 18-7-4 59:33 61
3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 29 14-7-8 61:38 49
4. Brandenburger SC Süd 05 29 16-4-9 51:35 48
5. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 29 12-9-8 53:42 45
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin
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Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels
Tabelle
1. SSC Weißenfels 28 22-1-5 69:24 67
2. SV Dessau 05 28 16-4-8 61:34 52
3. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 28 16-4-8 49:35 52
4. BSV Halle-Ammendorf 28 15-5-8 70:33 50
5. SV Fortuna Magdeburg 28 15-4-9 55:41 49
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.
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Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena
Tabelle
1. SV SCHOTT Jena 29 22-5-2 111:40 71
2. SV 09 Arnstadt 29 19-4-6 61:28 61
3. 1. FC Eichsfeld 29 17-3-9 68:47 54
4. FC Thüringen Weida 29 16-6-7 61:43 54
5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 29 14-6-9 76:48 48
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Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.
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