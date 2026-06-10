2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

– Foto: Jakob Reiche

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.

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Sachsenliga

Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II

Tabelle

1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 28 21-6-1 84:13 69

2. SG Taucha 99 28 20-4-4 77:27 64

3. SG Handwerk Rabenstein 28 19-2-7 73:41 59

4. FV Dresden 06 Laubegast 28 19-3-6 80:48 57

5. FC Oberlausitz Neugersdorf 28 17-5-6 69:40 56

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.

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Berlin-Liga

Tabellenführer nach 33 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin

Tabelle

1. Füchse Berlin 33 24-4-5 75:34 76

2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 33 16-9-8 69:44 57

3. SV Empor Berlin 33 15-5-13 80:60 50

4. SC Charlottenburg 33 15-5-13 70:62 50

5. SFC Stern 1900 33 13-11-9 58:50 50

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.

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Brandenburgliga

Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt (Oder)

Tabelle

1. 1. FC Frankfurt (Oder) 29 20-5-4 82:34 61

2. MSV 1919 Neuruppin 29 18-7-4 59:33 61

3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 29 14-7-8 61:38 49

4. Brandenburger SC Süd 05 29 16-4-9 51:35 48

5. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 29 12-9-8 53:42 45

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin

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Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels

Tabelle

1. SSC Weißenfels 28 22-1-5 69:24 67

2. SV Dessau 05 28 16-4-8 61:34 52

3. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 28 16-4-8 49:35 52

4. BSV Halle-Ammendorf 28 15-5-8 70:33 50

5. SV Fortuna Magdeburg 28 15-4-9 55:41 49

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.

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Verbandsliga Thüringen

Tabellenführer nach 29 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena

Tabelle

1. SV SCHOTT Jena 29 22-5-2 111:40 71

2. SV 09 Arnstadt 29 19-4-6 61:28 61

3. 1. FC Eichsfeld 29 17-3-9 68:47 54

4. FC Thüringen Weida 29 16-6-7 61:43 54

5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 29 14-6-9 76:48 48

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.

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