2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

– Foto: Jakob Reiche

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.

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Sachsenliga

Tabellenführer nach 27 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II

Tabelle

1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 27 20-6-1 83:13 66

2. SG Taucha 99 27 19-4-4 72:27 61

3. SG Handwerk Rabenstein 27 19-2-6 71:38 59

4. FV Dresden 06 Laubegast 27 18-3-6 78:47 54

5. FC Oberlausitz Neugersdorf 27 16-5-6 66:39 53

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.

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Berlin-Liga

Tabellenführer nach 31 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin

Tabelle

1. Füchse Berlin 31 23-3-5 71:33 72

2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 31 16-8-7 66:39 56

3. SV Empor Berlin 31 14-5-12 73:56 47

4. SC Charlottenburg 31 14-5-12 65:56 47

5. 1. FC Wilmersdorf 31 13-7-11 75:65 46

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.

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Brandenburgliga

Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt (Oder)

Tabelle

1. 1. FC Frankfurt (Oder) 28 20-4-4 81:33 60

2. MSV 1919 Neuruppin 28 17-7-4 55:32 58

3. Brandenburger SC Süd 05 28 16-3-9 50:34 47

4. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 28 13-7-8 56:36 46

5. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 28 12-8-8 52:41 44

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin

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Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Tabellenführer nach 27 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels

Tabelle

1. SSC Weißenfels 27 21-1-5 65:24 64

2. SV Dessau 05 27 15-4-8 59:33 49

3. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 27 15-4-8 48:35 49

4. BSV Halle-Ammendorf 27 14-5-8 56:31 47

5. SV Fortuna Magdeburg 27 14-4-9 51:40 46

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.

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Verbandsliga Thüringen

Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena

Tabelle

1. SV SCHOTT Jena 28 21-5-2 106:38 68

2. SV 09 Arnstadt 28 18-4-6 57:26 58

3. 1. FC Eichsfeld 28 17-3-8 66:43 54

4. FC Thüringen Weida 28 15-6-7 59:43 51

5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 28 14-5-9 73:45 47

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.

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