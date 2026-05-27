2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.
Tabellenführer nach 27 von 30 Spieltagen: 1. FC Neubrandenburg 04
Tabelle
1. 1. FC Neubrandenburg 04 26 19-5-2 82:31 62
2. Malchower SV 90 25 19-3-3 59:20 60
3. FC Mecklenburg Schwerin 25 18-5-2 66:23 59
4. SV Pastow 25 13-5-7 59:35 44
5. FSV Kühlungsborn 25 12-4-9 57:50 40
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.
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Tabellenführer nach 27 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II
Tabelle
1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 26 19-6-1 77:13 63
2. SG Taucha 99 26 19-3-4 72:27 60
3. SG Handwerk Rabenstein 26 18-2-6 67:36 56
4. FC Oberlausitz Neugersdorf 26 16-4-6 64:37 52
5. FV Dresden 06 Laubegast 26 17-3-6 74:45 51
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.
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Tabellenführer nach 30 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin
Tabelle
1. Füchse Berlin 30 22-3-5 68:32 69
2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 30 15-8-7 64:38 53
3. SV Empor Berlin 30 14-4-12 71:54 46
4. 1. FC Wilmersdorf 30 13-7-10 74:59 46
5. SC Charlottenburg 30 14-4-12 62:53 46
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.
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Tabellenführer nach 27 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt (Oder)
Tabelle
1. 1. FC Frankfurt (Oder) 27 19-4-4 76:32 57
2. MSV 1919 Neuruppin 27 16-7-4 54:32 55
3. Brandenburger SC Süd 05 27 16-3-8 49:31 47
4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 27 12-8-7 52:40 44
5. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 27 12-7-8 52:35 43
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin
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Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels
Tabelle
1. SSC Weißenfels 26 20-1-5 59:24 61
2. SV Dessau 05 26 14-4-8 54:32 46
3. SV Fortuna Magdeburg 26 14-4-8 50:35 46
4. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 26 14-4-8 45:35 46
5. BSV Halle-Ammendorf 26 13-5-8 54:31 44
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.
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Tabellenführer nach 27 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena
Tabelle
1. SV SCHOTT Jena 27 20-5-2 100:36 65
2. SV 09 Arnstadt 27 18-4-5 56:23 58
3. 1. FC Eichsfeld 27 16-3-8 62:42 51
4. FC Thüringen Weida 27 14-6-7 56:42 48
5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 27 14-5-8 71:39 47
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Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.
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