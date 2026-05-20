2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.
Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: 1. FC Neubrandenburg 04
Tabelle
1. 1. FC Neubrandenburg 04 25 18-5-2 78:31 59
2. FC Mecklenburg Schwerin 24 18-4-2 64:21 58
3. Malchower SV 90 24 18-3-3 57:19 57
4. SV Pastow 24 12-5-7 56:34 41
5. FSV Bentwisch 25 12-4-9 50:51 40
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.
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Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II
Tabelle
1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 26 19-6-1 77:13 63
2. SG Taucha 99 26 19-3-4 72:27 60
3. SG Handwerk Rabenstein 26 18-2-6 67:36 56
4. FC Oberlausitz Neugersdorf 26 16-4-6 64:37 52
5. FV Dresden 06 Laubegast 26 17-3-6 74:45 51
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.
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Tabellenführer nach 30 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin
Tabelle
1. Füchse Berlin 30 23-3-4 71:30 72
2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 30 14-8-8 62:41 50
3. 1. FC Wilmersdorf 30 13-7-10 74:59 46
4. SC Charlottenburg 30 14-4-12 62:53 46
5. SFC Stern 1900 30 12-9-9 52:47 45
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.
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Tabellenführer nach 25 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt (Oder)
Tabelle
1. 1. FC Frankfurt (Oder) 26 18-4-4 74:31 54
2. MSV 1919 Neuruppin 26 15-7-4 53:32 52
3. Brandenburger SC Süd 05 26 15-3-8 47:30 44
4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 26 11-8-7 48:37 41
5. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 26 11-7-8 49:34 40
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin
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Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels
Tabelle
1. SSC Weißenfels 26 20-1-5 59:24 61
2. SV Dessau 05 26 14-4-8 54:32 46
3. SV Fortuna Magdeburg 26 14-4-8 50:35 46
4. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 26 14-4-8 45:35 46
5. BSV Halle-Ammendorf 26 13-5-8 54:31 44
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Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.
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Tabellenführer nach 27 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena
Tabelle
1. SV SCHOTT Jena 27 20-5-2 100:36 65
2. SV 09 Arnstadt 27 18-4-5 56:23 58
3. 1. FC Eichsfeld 27 16-3-8 62:42 51
4. FC Thüringen Weida 27 14-6-7 56:42 48
5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 27 14-5-8 71:39 47
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Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.
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