2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

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Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.

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Sachsenliga

Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II

Tabelle

1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 26 19-6-1 77:13 63

2. SG Taucha 99 26 19-3-4 72:27 60

3. SG Handwerk Rabenstein 26 18-2-6 67:36 56

4. FC Oberlausitz Neugersdorf 26 16-4-6 64:37 52

5. FV Dresden 06 Laubegast 26 17-3-6 74:45 51

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.

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Berlin-Liga

Tabellenführer nach 30 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin

Tabelle

1. Füchse Berlin 30 23-3-4 71:30 72

2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 30 14-8-8 62:41 50

3. 1. FC Wilmersdorf 30 13-7-10 74:59 46

4. SC Charlottenburg 30 14-4-12 62:53 46

5. SFC Stern 1900 30 12-9-9 52:47 45

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.

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Brandenburgliga

Tabellenführer nach 25 von 30 Spieltagen: 1. FC Frankfurt (Oder)

Tabelle

1. 1. FC Frankfurt (Oder) 26 18-4-4 74:31 54

2. MSV 1919 Neuruppin 26 15-7-4 53:32 52

3. Brandenburger SC Süd 05 26 15-3-8 47:30 44

4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 26 11-8-7 48:37 41

5. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 26 11-7-8 49:34 40

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin

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Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels

Tabelle

1. SSC Weißenfels 26 20-1-5 59:24 61

2. SV Dessau 05 26 14-4-8 54:32 46

3. SV Fortuna Magdeburg 26 14-4-8 50:35 46

4. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 26 14-4-8 45:35 46

5. BSV Halle-Ammendorf 26 13-5-8 54:31 44

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.

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Verbandsliga Thüringen

Tabellenführer nach 27 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena

Tabelle

1. SV SCHOTT Jena 27 20-5-2 100:36 65

2. SV 09 Arnstadt 27 18-4-5 56:23 58

3. 1. FC Eichsfeld 27 16-3-8 62:42 51

4. FC Thüringen Weida 27 14-6-7 56:42 48

5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 27 14-5-8 71:39 47

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.

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