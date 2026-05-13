2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

– Foto: Sophie Lisker

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.

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Sachsenliga

Tabellenführer nach 25 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II

Tabelle

1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 25 19-5-1 76:12 62

2. SG Taucha 99 25 18-3-4 70:27 57

3. SG Handwerk Rabenstein 25 18-2-5 66:32 56

4. FC Oberlausitz Neugersdorf 25 16-4-5 64:35 52

5. FV Dresden 06 Laubegast 25 16-3-6 70:45 48

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.

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Berlin-Liga

Tabellenführer nach 29 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin

Tabelle

1. Füchse Berlin 29 22-3-4 66:29 69

2. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 29 13-8-8 58:40 47

3. 1. FC Wilmersdorf 29 13-7-9 73:54 46

4. SC Charlottenburg 29 14-4-11 61:47 46

5. SV Empor Berlin 29 13-4-12 69:53 43

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.

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Brandenburgliga

Tabellenführer nach 25 von 30 Spieltagen: MSV 1919 Neuruppin

Tabelle

1. MSV 1919 Neuruppin 25 15-7-3 53:30 52

2. 1. FC Frankfurt (Oder) 25 17-4-4 71:31 51

3. Brandenburger SC Süd 05 25 15-2-8 45:28 43

4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 25 10-8-7 44:36 38

5. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 25 10-7-8 47:34 37

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin

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Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Tabellenführer nach 25 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels

Tabelle

1. SSC Weißenfels 24 19-0-5 57:24 57

2. SV Dessau 05 25 14-4-7 53:30 46

3. BSV Halle-Ammendorf 25 13-5-7 52:26 44

4. SV Fortuna Magdeburg 25 13-4-8 46:34 43

5. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 25 13-4-8 41:34 43

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.

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Verbandsliga Thüringen

Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena

Tabelle

1. SV SCHOTT Jena 26 19-5-2 98:36 62

2. SV 09 Arnstadt 26 17-4-5 53:23 55

3. 1. FC Eichsfeld 26 15-3-8 60:42 48

4. FC Thüringen Weida 26 14-6-6 56:39 48

5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 26 14-5-7 70:37 47

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur der SV SCHOTT Jena hatte seine Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht. Allerdings hat der Verein inzwischen mitgeteilt, auf einen Aufstieg zu verzichten. Das bedeutet, dass aus der Verbandsliga Thüringen keine Mannschaft in die NOFV-Oberliga aufsteigen wird.

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