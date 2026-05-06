2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.
Tabellenführer nach 23 von 30 Spieltagen: FC Mecklenburg Schwerin
1. FC Mecklenburg Schwerin 22 17-3-2 59:17 54
2. 1. FC Neubrandenburg 04 23 16-5-2 70:30 53
3. Malchower SV 90 22 16-3-3 55:19 51
4. SV Pastow 22 11-5-6 53:30 38
5. FSV Kühlungsborn 22 11-4-7 50:41 37
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.
Tabellenführer nach 24 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II
1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 24 18-5-1 71:12 59
2. SG Handwerk Rabenstein 24 18-2-4 64:29 56
3. SG Taucha 99 24 17-3-4 65:25 54
4. FC Oberlausitz Neugersdorf 24 15-4-5 59:34 49
5. FV Dresden 06 Laubegast 24 15-3-6 67:43 45
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.
Tabellenführer nach 28 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin
1. Füchse Berlin 28 21-3-4 64:29 66
2. SC Charlottenburg 28 14-4-10 61:45 46
3. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 28 12-8-8 55:40 44
4. 1. FC Wilmersdorf 28 12-7-9 66:50 43
5. SC Staaken (Ab) 28 13-4-11 59:46 43
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.
Tabellenführer nach 24 von 30 Spieltagen: MSV 1919 Neuruppin
1. MSV 1919 Neuruppin 24 15-6-3 52:29 51
2. 1. FC Frankfurt (Oder) 24 17-3-4 70:30 50
3. Brandenburger SC Süd 05 24 14-2-8 42:27 40
4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 24 10-8-6 43:33 38
5. FSV Union Fürstenwalde 24 12-6-6 40:34 36
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin
Tabellenführer nach 24 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels
1. SSC Weißenfels 23 18-0-5 51:24 54
2. SV Dessau 05 24 13-4-7 50:28 43
3. SV Fortuna Magdeburg 24 13-4-7 46:31 43
4. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 24 13-3-8 39:32 42
5. BSV Halle-Ammendorf 24 12-5-7 49:26 41
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.
Tabellenführer nach 25 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena
1. SV SCHOTT Jena 25 19-4-2 95:33 61
2. SV 09 Arnstadt 25 16-4-5 51:23 52
3. 1. FC Eichsfeld 25 14-3-8 58:41 45
4. FC Thüringen Weida 25 13-6-6 53:38 45
5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 25 13-5-7 66:37 44
Nur diese Mannschaft hat ihre Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV SCHOTT Jena.
