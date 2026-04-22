 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

UPDATE am 22. April 2026 +++ Überblick zu den Spitzenreitern der sechsten Liga

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.

Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern

Tabellenführer nach 21 von 30 Spieltagen: FC Mecklenburg Schwerin

Tabelle
1. FC Mecklenburg Schwerin 20 16-3-1 57:14 51
2. 1. FC Neubrandenburg 04 21 15-4-2 67:29 49
3. Malchower SV 90 20 14-3-3 47:19 45
4. SV Pastow 20 10-5-5 49:28 35
5. FSV Kühlungsborn 20 10-4-6 44:35 34

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.

Sachsenliga

Tabellenführer nach 22 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II

Tabelle
1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 22 16-5-1 62:12 53
2. SG Handwerk Rabenstein 22 17-2-3 60:27 53
3. SG Taucha 99 22 16-3-3 61:22 51
4. FC Oberlausitz Neugersdorf 22 13-4-5 52:33 43
5. BSG Stahl Riesa 22 13-3-6 47:26 42

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.

Berlin-Liga

Tabellenführer nach 26 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin

Tabelle
1. Füchse Berlin 26 19-3-4 58:28 60
2. SC Staaken (Ab) 26 13-4-9 59:41 43
3. 1. FC Wilmersdorf 26 12-6-8 63:46 42
4. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 26 11-7-8 52:38 40
5. SC Charlottenburg 26 12-4-10 52:43 40

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.

Brandenburgliga

Tabellenführer nach 22 von 30 Spieltagen: MSV 1919 Neuruppin

Tabelle
1. MSV 1919 Neuruppin 22 14-5-3 46:25 47
2. 1. FC Frankfurt (Oder) 22 15-3-4 59:28 44
3. Brandenburger SC Süd 05 22 12-2-8 34:25 34
4. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 22 9-6-7 38:28 33
5. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 22 8-8-6 36:32 32

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin

Verbandsliga Sachsen-Anhalt

Tabellenführer nach 23 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels

Tabelle
1. SSC Weißenfels 21 17-0-4 47:19 51
2. BSV Halle-Ammendorf 23 12-4-7 47:24 40
3. SV Dessau 05 22 12-4-6 46:24 40
4. SV Fortuna Magdeburg 22 12-3-7 42:31 39
5. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 22 12-3-7 37:29 39

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.

Verbandsliga Thüringen

Tabellenführer nach 23 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena

Tabelle
1. SV SCHOTT Jena 23 18-3-2 86:31 57
2. SV 09 Arnstadt 23 15-4-4 44:21 49
3. 1. FC Eichsfeld 23 14-2-7 55:37 44
4. FC Thüringen Weida 23 12-6-5 48:35 42
5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 23 12-5-6 61:36 41

Hier geht es zur gesamten Tabelle.

Nur diese Mannschaft hat ihre Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV SCHOTT Jena.

