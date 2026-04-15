2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.
Tabellenführer nach 20 von 30 Spieltagen: FC Mecklenburg Schwerin
Tabelle
1. FC Mecklenburg Schwerin 19 15-3-1 52:14 48
2. 1. FC Neubrandenburg 04 20 14-4-2 63:28 46
3. Malchower SV 90 19 13-3-3 41:18 42
4. FSV Kühlungsborn 19 10-4-5 44:30 34
5. SV Pastow 19 9-5-5 47:28 32
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.
---
Tabellenführer nach 21 von 30 Spieltagen: SG Dynamo Dresden II
Tabelle
1. SG Dynamo Dresden II (Neu) 21 15-5-1 58:11 50
2. SG Handwerk Rabenstein 21 16-2-3 55:26 50
3. SG Taucha 99 21 15-3-3 56:19 48
4. BSG Stahl Riesa 21 13-3-5 44:22 42
5. FC Oberlausitz Neugersdorf 21 12-4-5 49:31 40
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.
---
Tabellenführer nach 25 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin
Tabelle
1. Füchse Berlin 25 18-3-4 55:28 57
2. SC Staaken (Ab) 25 12-4-9 56:41 40
3. SC Charlottenburg 25 12-4-9 52:40 40
4. Berlin Türkspor 25 12-4-9 58:58 40
5. 1. FC Wilmersdorf 25 11-6-8 59:45 39
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.
---
Tabellenführer nach 21 von 30 Spieltagen: MSV 1919 Neuruppin
Tabelle
1. MSV 1919 Neuruppin 21 14-4-3 46:25 46
2. 1. FC Frankfurt (Oder) 21 14-3-4 57:28 41
3. Brandenburger SC Süd 05 21 12-2-7 34:23 34
4. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 21 9-5-7 38:28 32
5. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 21 8-7-6 34:30 31
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin
---
Tabellenführer nach 22 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels
Tabelle
1. SSC Weißenfels 20 16-0-4 45:19 48
2. SV Dessau 05 21 12-4-5 46:22 40
3. SV Fortuna Magdeburg 21 12-3-6 42:25 39
4. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 21 12-2-7 36:28 38
5. BSV Halle-Ammendorf 22 11-4-7 41:23 37
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.
---
Tabellenführer nach 22 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena
Tabelle
1. SV SCHOTT Jena 22 17-3-2 80:31 54
2. SV 09 Arnstadt 22 14-4-4 41:20 46
3. 1. FC Eichsfeld 22 13-2-7 52:37 41
4. FC Thüringen Weida 22 12-5-5 46:33 41
5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 22 11-5-6 58:34 38
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaft hat ihre Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV SCHOTT Jena.
---