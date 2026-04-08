2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.
Tabellenführer nach 19 von 30 Spieltagen: FC Mecklenburg Schwerin
Tabelle
1. FC Mecklenburg Schwerin 19 15-3-1 52:14 48
2. 1. FC Neubrandenburg 04 18 13-3-2 58:26 42
3. Malchower SV 90 18 13-2-3 40:17 41
4. SV Pastow 17 9-5-3 46:23 32
5. FSV Kühlungsborn 18 9-4-5 42:29 31
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.
Tabellenführer nach 20 von 30 Spieltagen: SG Taucha 99
Tabelle
1. SG Taucha 99 20 15-3-2 56:18 48
2. SG Dynamo Dresden II (Neu) 20 14-5-1 56:11 47
3. SG Handwerk Rabenstein 20 15-2-3 52:25 47
4. BSG Stahl Riesa 19 13-3-3 44:17 42
5. FC Oberlausitz Neugersdorf 19 11-3-5 44:29 36
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.
Tabellenführer nach 23 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin
Tabelle
1. Füchse Berlin 23 16-3-4 52:27 51
2. SC Charlottenburg 23 12-2-9 48:36 38
3. Berlin Türkspor 23 11-4-8 53:54 37
4. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 23 10-6-7 48:33 36
5. SC Staaken (Ab) 23 10-4-9 49:39 34
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.
Tabellenführer nach 20 von 30 Spieltagen: MSV 1919 Neuruppin
Tabelle
1. MSV 1919 Neuruppin 19 13-3-3 43:24 42
2. 1. FC Frankfurt (Oder) 20 13-3-4 55:27 38
3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 20 9-5-6 38:27 32
4. Brandenburger SC Süd 05 19 10-2-7 31:23 28
5. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 20 7-7-6 30:29 28
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin
Tabellenführer nach 20 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels
Tabelle
1. SSC Weißenfels 19 15-0-4 42:18 45
2. SV Dessau 05 20 11-4-5 44:22 37
3. BSV Halle-Ammendorf 21 11-4-6 41:22 37
4. SV Fortuna Magdeburg 20 11-3-6 40:25 36
5. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 20 11-2-7 35:28 35
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.
Tabellenführer nach 21 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena
Tabelle
1. SV SCHOTT Jena 21 16-3-2 78:30 51
2. SV 09 Arnstadt 21 13-4-4 38:20 43
3. 1. FC Eichsfeld 21 13-2-6 50:33 41
4. FC Thüringen Weida 21 12-5-4 45:31 41
5. SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla 21 10-5-6 54:32 35
Nur diese Mannschaft hat ihre Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV SCHOTT Jena.
