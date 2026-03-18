2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.
Tabellenführer nach 17 von 30 Spieltagen: FC Mecklenburg Schwerin
Tabelle
1. FC Mecklenburg Schwerin 17 14-2-1 47:11 44
2. 1. FC Neubrandenburg 04 16 12-2-2 52:22 38
3. Malchower SV 90 16 12-1-3 38:17 37
4. SV Pastow 16 9-4-3 46:23 31
5. FSV Kühlungsborn 17 8-4-5 38:28 28
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.
Tabellenführer nach 19 von 30 Spieltagen: SG Taucha 99
Tabelle
1. SG Taucha 99 19 14-3-2 52:17 45
2. SG Dynamo Dresden II (Neu) 19 13-5-1 51:11 44
3. SG Handwerk Rabenstein 19 14-2-3 50:25 44
4. BSG Stahl Riesa 17 11-3-3 41:16 36
5. FC Oberlausitz Neugersdorf 18 11-3-4 44:27 36
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.
Tabellenführer nach 20 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin
Tabelle
1. Füchse Berlin 20 13-3-4 45:26 42
2. SC Charlottenburg 19 11-2-6 42:25 35
3. 1. FC Wilmersdorf 20 9-6-5 50:33 33
4. SFC Stern 1900 20 8-7-5 38:29 31
5. Berlin Türkspor 20 9-4-7 46:46 31
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.
Tabellenführer nach 18 von 30 Spieltagen: MSV 1919 Neuruppin
Tabelle
1. MSV 1919 Neuruppin 17 12-3-2 39:20 39
2. 1. FC Frankfurt (Oder) 18 11-3-4 51:26 32
3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 18 9-4-5 37:24 31
4. Brandenburger SC Süd 05 16 10-1-5 28:18 27
5. FSV Union Fürstenwalde 18 9-4-5 30:24 25
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin
Tabellenführer nach 18 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels
Tabelle
1. SSC Weißenfels 17 14-0-3 38:16 42
2. SV Blau-Weiß Zorbau (Ab) 18 10-4-4 35:25 34
3. SV Fortuna Magdeburg 18 10-2-6 33:23 32
4. 1. FC Bitterfeld-Wolfen 18 10-2-6 32:24 32
5. BSV Halle-Ammendorf 18 9-4-5 32:17 31
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.
Tabellenführer nach 19 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena
Tabelle
1. SV SCHOTT Jena 19 14-3-2 72:28 45
2. SV 09 Arnstadt 19 12-4-3 32:16 40
3. FC Thüringen Weida 19 11-5-3 43:28 38
4. 1. FC Eichsfeld 18 11-2-5 43:30 35
5. Bad Frankenhausen 19 8-5-6 36:29 29
Nur diese Mannschaft hat ihre Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV SCHOTT Jena.
