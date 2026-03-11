2026 in der NOFV-Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den Verbandsligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der NOFV-Oberliga anzutreten.
Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: FC Mecklenburg Schwerin
Tabelle
1. FC Mecklenburg Schwerin 16 14-2-0 46:8 44
2. 1. FC Neubrandenburg 04 15 11-2-2 49:21 35
3. Malchower SV 90 15 11-1-3 36:16 34
4. SV Pastow 15 8-4-3 43:22 28
5. FSV Kühlungsborn 16 8-4-4 37:25 28
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: 1. FC Neubrandenburg und FC Mecklenburg Schwerin.
---
Tabellenführer nach 18 von 30 Spieltagen: SG Taucha 99
Tabelle
1. SG Taucha 99 18 14-2-2 52:17 44
2. SG Dynamo Dresden II (Neu) 18 13-4-1 51:11 43
3. SG Handwerk Rabenstein 18 13-2-3 48:24 41
4. FV Dresden 06 Laubegast 18 11-3-4 53:30 33
5. BSG Stahl Riesa 16 10-3-3 37:15 33
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SG Handwerk Rabenstein, SG Taucha 99, SG Dynamo Dresden II, FC Oberlausitz Neugersdorf und BSG Stahl Riesa.
---
Tabellenführer nach 19 von 34 Spieltagen: Füchse Berlin
Tabelle
1. Füchse Berlin 19 12-3-4 44:26 39
2. 1. FC Wilmersdorf 19 9-6-4 47:29 33
3. SC Charlottenburg 18 10-2-6 38:25 32
4. Berlin Türkspor 19 9-3-7 44:44 30
5. Frohnauer SC 1946 19 9-2-8 36:31 29
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: Sp. Vg. Blau-Weiß 1890, SC Charlottenburg, Füchse Berlin Reinickendorf und FC Wilmersdorf.
---
Tabellenführer nach 17 von 30 Spieltagen: MSV 1919 Neuruppin
Tabelle
1. MSV 1919 Neuruppin 16 11-3-2 36:19 36
2. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 17 9-3-5 36:23 30
3. 1. FC Frankfurt 17 10-3-4 47:25 29
4. Brandenburger SC Süd 05 15 10-1-4 27:15 27
5. FSV Union Fürstenwalde 17 9-3-5 29:23 24
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: BSG Stahl Brandenburg, 1. FC Frankfurt und MSV 1919 Neuruppin
---
Tabellenführer nach 17 von 30 Spieltagen: SSC Weißenfels
Tabelle
1. SSC Weißenfels 16 13-0-3 35:15 39
2. SV Fortuna Magdeburg 17 10-2-5 32:21 32
3. SV Blau-Weiß Zorbau (Ab) 17 9-4-4 32:25 31
4. SV Dessau 05 16 9-3-4 35:17 30
5. BSV Halle-Ammendorf 17 9-3-5 31:16 30
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaften haben ihren Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV Dessau 05, SV Fortuna Magdeburg, SSC Weißenfels und FC Bitterfeld-Wolfen.
---
Tabellenführer nach 18 von 30 Spieltagen: SV SCHOTT Jena
Tabelle
1. SV SCHOTT Jena 18 14-2-2 69:25 44
2. FC Thüringen Weida 18 11-4-3 41:26 37
3. SV 09 Arnstadt 18 11-4-3 31:16 37
4. 1. FC Eichsfeld 17 11-2-4 40:26 35
5. Bad Frankenhausen 18 8-5-5 36:25 29
Hier geht es zur gesamten Tabelle.
Nur diese Mannschaft hat ihre Unterlagen für die Lizenz in der NOFV-Oberliga eingereicht: SV SCHOTT Jena.
---