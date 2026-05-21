2026 in der Landesliga? Die Tabellenführer der Landesklasse

Die Saison in den vier Staffeln der Landesklasse - Nord, West, Ost und Süd - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Landesliga anzutreten. Somit wird es vier Aufsteiger aus der Landesklasse in die Landesliga geben.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Staffeln Nord, West, Ost und Süd der Landesklasse und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: FC Strausberg
Die Top 5
1. FC Strausberg 26 19-3-4 60:24 60
2. SC Oberhavel Velten 26 13-7-6 63:42 46
3. SV Blau-Weiß 90 Gartz 26 14-4-8 60:45 46
4. BSV Rot-Weiß Schönow 26 13-2-11 59:65 41
5. SC Victoria 1914 Templin (Ab) 26 12-2-12 48:44 38
---
Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: FSV Babelsberg
Die Top 5
1. FSV Babelsberg 74 26 19-1-6 74:37 58
2. SV Grün-Weiß Brieselang 26 17-6-3 73:18 55
3. VfL Nauen 26 16-6-4 63:34 51
4. SV Empor Schenkenberg 1928 26 13-10-3 46:23 45
5. Pankower SV Rot-Weiß 1921 (Auf) 26 13-6-7 43:34 45
---
Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: SG Schulzendorf
Die Top 5
1. SG Schulzendorf 1931 26 21-1-4 90:26 64
2. 1. FC Frankfurt (Oder) II (Auf) 26 20-3-3 83:35 63
3. Breesener SV Guben Nord 26 15-4-7 77:46 49
4. Teltower FV 1913 26 15-4-7 70:45 47
5. MTV Wünsdorf 1910 26 14-4-8 78:47 43
---
Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: SG Sielow
Die Top 5
1. SG Sielow (Auf) 26 20-2-4 105:34 62
2. TSV 1878 Schlieben 26 18-4-4 59:35 58
3. Kolkwitzer SV 1896 26 15-7-4 53:31 52
4. SG Groß Gaglow 26 14-5-7 57:29 47
5. VfB Herzberg 68 26 12-6-8 53:42 42