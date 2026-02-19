2026 in der Landesliga? Die Tabellenführer der Landesklasse

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roy Fischer

Die Saison in den vier Staffeln der Landesklasse - Nord, West, Ost und Süd - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Landesliga anzutreten. Somit wird es vier Aufsteiger aus der Landesklasse in die Landesliga geben.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Staffeln Nord, West, Ost und Süd der Landesklasse und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

