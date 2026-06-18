2026 in der Landesliga? Die Meister der Landesklasse

Die Saison in den vier Staffeln der Landesklasse - Nord, West, Ost und Süd - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Landesliga anzutreten. Somit wird es vier Aufsteiger aus der Landesklasse in die Landesliga geben.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Staffeln Nord, West, Ost und Süd der Landesklasse und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
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Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: FC Strausberg
Die Top 5
1. FC Strausberg 30 22-4-4 76:26 70
2. SC Oberhavel Velten 30 15-8-7 74:51 53
3. SV Blau-Weiß 90 Gartz 30 16-4-10 68:55 52
4. SG Union 1919 Klosterfelde II (Auf) 30 14-4-12 70:59 46
5. BSV Rot-Weiß Schönow 30 14-2-14 67:77 44
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Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: FSV Babelsberg
Die Top 5
1. FSV Babelsberg 74 30 21-1-8 87:43 64
2. SV Grün-Weiß Brieselang 30 19-7-4 84:20 62
3. VfL Nauen 30 19-6-5 69:38 60
4. Pankower SV Rot-Weiß 1921 (Auf) 30 16-6-8 53:43 54
5. SV Empor Schenkenberg 1928 30 15-10-5 59:29 51
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Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: SG Schulzendorf
Die Top 5
1. SG Schulzendorf 1931 30 25-1-4 98:28 76
2. 1. FC Frankfurt (Oder) II (Auf) 30 23-3-4 97:41 72
3. Breesener SV Guben Nord 30 18-4-8 89:52 58
4. Teltower FV 1913 30 17-4-9 86:51 53
5. SV Germania 90 Schöneiche II 30 16-4-10 58:50 52
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Tabellenführer nach 30 von 30 Spieltagen: SG Sielow
Die Top 5
1. SG Sielow (Auf) 30 24-2-4 129:39 74
2. TSV 1878 Schlieben 29 19-5-5 61:38 62
3. Kolkwitzer SV 1896 29 16-7-6 57:35 55
4. SG Groß Gaglow 30 16-6-8 65:34 54
5. SV Motor Saspow 30 16-6-8 82:49 50