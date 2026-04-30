 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

2026 in der Landesklasse? Die Spitzenreiter der Kreisoberliga

UPDATE vom 30. April 2026 +++ Überblick zu den Spitzenreitern der neunten Liga

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: David Neufert

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Kreisoberliga
LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg

Die Saison in den Kreisoberligen in Brandenburg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Landesklasse anzutreten. Somit wird es acht Aufsteiger aus der Kreisoberliga in die Landesklasse geben.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in der Kreisoberliga und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

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Dahme/Fläming-Liga

Tabellenführer nach 23 von 30 Spieltagen: BSC Preußen II

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Kreisoberliga Havelland

Tabellenführer nach 24 von 30 Spieltagen: SV Dallgow 47

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Kreisoberliga Niederlausitz

Tabellenführer nach 23 von 30 Spieltagen: LSV Neustadt

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Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

Tabellenführer nach 23 von 30 Spieltagen: FC Kremmen

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Ostbrandenburgliga

Tabellenführer nach 24 von 30 Spieltagen: SV 1919 Woltersdorf

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Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

Tabellenführer nach 19 von 26 Spieltagen: TSV Wustrau

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Südbrandenburgliga

Tabellenführer nach 19 von 26 Spieltagen: TSG Lübbenau

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Uckermarkliga

Tabellenführer nach 16 von 22 Spieltagen: SV 1926 Lübbenow

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