2026 in der Landesklasse? Die Spitzenreiter der Kreisoberliga UPDATE vom 20. Februar 2026

– Foto: David Neufert

Die Saison in den Kreisoberligen in Brandenburg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Landesklasse anzutreten. Somit wird es acht Aufsteiger aus der Kreisoberliga in die Landesklasse geben.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in der Kreisoberliga und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle: __________________________________________________________________________________________________

