2026 in der Landesklasse? Die Spitzenreiter der Kreisoberliga

Die Saison in den Kreisoberligen in Brandenburg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Landesklasse anzutreten. Somit wird es acht Aufsteiger aus der Kreisoberliga in die Landesklasse geben.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in der Kreisoberliga und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: Ludwigsfelder FC II
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: SV Dallgow 47
Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: LSV Neustadt/Spree
Kreisoberliga Oberhavel/Barnim
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: FC Kremmen
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: Storkower SC
Tabellenführer nach 13 von 26 Spieltagen: TSV Wustrau
Tabellenführer nach 12 von 26 Spieltagen: TSG Lübbenau
Tabellenführer nach 10 von 22 Spieltagen: SpG Schwedt/Criewen II
