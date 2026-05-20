2026 in der Brandenburgliga? Die Tabellenführer der Landesligen

Die Saison in den beiden Staffeln der Landesliga - Nord und Süd - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Brandenburgliga anzutreten. Somit wird es zwei Aufsteiger aus der Landesliga in die Brandenburgliga geben.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Staffeln Nord und Süd der Landesliga und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
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Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: SV Viktoria Potsdam
Die Top 10
1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 26 20-4-2 123:40 64
2. SV Falkensee-Finkenkrug 26 20-3-3 68:28 59
3. SG Einheit Zepernick 1925 26 17-5-4 71:39 56
4. FSV Bernau 26 16-4-6 66:44 52
5. Schönower SV 1928 26 15-5-6 52:33 50
6. FC Schwedt 02 26 14-3-9 69:50 42
7. FV Preussen Eberswalde 26 12-6-8 58:51 42
8. BSC Fortuna Glienicke 26 9-4-13 59:81 31
9. FC 98 Hennigsdorf 26 8-4-14 43:54 28
10. Fortuna Babelsberg (Ab) 26 8-4-14 40:56 28
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Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: FSV 63 Luckenwalde II
Die Top 10
1. FSV 63 Luckenwalde II 26 20-4-2 80:20 64
2. SV Victoria Seelow 26 20-4-2 76:27 64
3. 1. FC Guben 26 18-4-4 88:34 58
4. VfB 1921 Krieschow II 26 16-5-5 76:38 53
5. SV Wacker 09 Ströbitz 26 16-5-5 56:26 53
6. VfB Hohenleipisch 1912 25 16-5-4 58:30 53
7. FSV Glückauf Brieske/Senftenberg (Auf) 26 10-7-9 55:44 37
8. FC Eisenhüttenstadt 26 9-7-10 54:44 34
9. VfB Trebbin 26 8-6-12 56:56 30
10. SV Döbern 25 8-4-13 44:56 28