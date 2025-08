2.026 Fans! Hobelsberger-Rot! Schalding erfightet Derby-Sieg!

Sturm-Coach Geiger: "Wird eine brutal harte Saison!"

Das Schlussfazit wäre ganz anders ausgefallen, hätte, ja hätte Joker Joris Wagner in der 90.+2 das Zuspiel durchs Zentrum zum 1:1-Ausgleich verwertet. So aber ging die letzte Patrone der Hauzenberger haarscharf links am Pfosten vorbei! Ein Schock-Moment für den SVS, und letztlich auch für den FC Sturm. "Ein absolut bitteres Ergebnis. Der eine Punkt wäre mehr als verdient gewesen", resümierte dann auch Sturm-Coach Alex Geiger. Sein Gegenüber, Stefan Köck, sah das verständlicherweise etwas anders: "Klar, war da fußballerisch von uns Luft nach oben. Aber ich seh' uns schon als verdienten Sieger!"Die erste Halbzeit, sie enttäuschte die vielen Zuschauer in allen Kategorien. Kaum Torchancen, kaum Derby-Feuer und vor allem keine wirklich gefährlichen Gelegenheiten vor beiden Toren. "Und wenn du viermal im Spielaufbau den Ball geschenkt bekommst, dann bist du enttäuscht, nicht mehr draus gemacht zu haben...", so Köck. "Schön anzuschauen war's nicht. Aber was mich freut: Auch wenn's mal nicht so läuft: Wir haben uns durchgebissen. Und genau eine Torchance zugelassen in 90 Minuten, wenn ich mich nicht verzählt habe." Sagen wir, es waren zwei wirklich dicke. Aber richtig richtig dicke! Denn neben dem Wagner-Hundertprozenter setzte Johannes Stingl in Minute 63 einen Freistoß aus 35m an die Querlatte!



Darüber hinaus investierte Schalding nen Tick mehr, war spielerisch nen kleinen Tick aktiver und besser. Die drei Punkte für den SVS nach langen fünf Monaten... sie gehen aus neutraler Sicht vollauf in Ordnung. Der Siegtreffer in Minute 57, als Schalding immer schwungvoller agierte: der stets mit vollem Einsatz kämpfende Simon Dorfner zog ab, Sturm-Keeper Christoph Obermeier ließ nach links vorne abklatschen und Patrick Drofa hob den Abpraller zum 1:0 unter die Latte. Und in Minute 88 sah Hauzenbergs Hannes Hobelsberger für eine Grätsche von hinten mit viel Anlauf die folgerichtige knall-rote Karte.



"Ich kann meiner Mannschaft trotzdem wenig vorwerfen. Wir haben defensiv so gut wie nix zugelassen. Und trotzdem war klar, wenn du eins kriegst, wird's schwierig", so Geiger. Damit bleibt der "Sturm" weiter punkt- und torlos: "Ja, das wird eine brutal harte Saison. Bayernliga ist das Maximum für uns, vielleicht sogar ein bisserl zu viel. Und sie kommt für uns vielleicht sogar ein, zwei Jahre zu früh. Aber: wir beißen! Werden dranbleiben! Die Jungs werden in diesem Jahr wahnsinnig viel lernen!"