2025/2026: Wie laufen der Auf- und Abstieg in den Fußballbezirken?

– Foto: Timo Babic

Die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 läuft und in den Bezirksligen und Kreisligen beginnt das große Rechnen, wieviel Aufsteiger und Absteiger es geben könnte. Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat dazu für alle 12 Fußballbezirke entsprechende Grafiken. Allerdings weist der WFV darauf hin: "Wir haben die Zahlen mit viel Akribie und Sorgfalt aufbereitet. Falls uns hierbei Fehler unterlaufen sind, bitten wir diese zu entschuldigen und uns zu melden. Alle Informationen dienen zu Informationszwecken und sind rechtlich nicht bindend. Rechtsverbindlich sind die Vorgaben in der Spielordnung."