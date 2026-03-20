 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

2025/2026: Wie laufen der Auf- und Abstieg in den Fußballbezirken?

Wichtige Infos kommen vom Württembergischen Fußballverband (WFV).

von red/pm · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 läuft und in den Bezirksligen und Kreisligen beginnt das große Rechnen, wieviel Aufsteiger und Absteiger es geben könnte. Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat dazu für alle 12 Fußballbezirke entsprechende Grafiken. Allerdings weist der WFV darauf hin: "Wir haben die Zahlen mit viel Akribie und Sorgfalt aufbereitet. Falls uns hierbei Fehler unterlaufen sind, bitten wir diese zu entschuldigen und uns zu melden. Alle Informationen dienen zu Informationszwecken und sind rechtlich nicht bindend. Rechtsverbindlich sind die Vorgaben in der Spielordnung."

Fußballbezirk Alb

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Bodensee

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Donau/Iller

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Enz/Murr

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Franken

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Neckar/Fils

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Nordschwarzwald

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Oberschwaben

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Ostwürttemberg

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern

– Foto: WFV-Grafik

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Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

– Foto: WFV-Grafik

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