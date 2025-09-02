2025/2026: Das sind die Transfers in der NOFV-Oberliga Süd

Das Transferfenster ist geschlossen. Welche Transfers gibt es in der NOFV-Oberliga Süd? Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams:
1. FC Lok Stendal
Zugänge: Philip Witte (VfB Magdeburg-Ottersleben), Paul Kohl (FSV Wacker Nordhausen), Valentin Masuth (VfB Germania Halberstadt)
Abgänge: Benjamin Bubke (SG Eintracht Ebendorf), Leon Baron (SV Eintracht 1876 Lüderitz)
1. SC 1911 Heiligenstadt
Zugänge: Hagen Pietsch (FSV Wacker Nordhausen), Elias Gorges (FSV Wacker Nordhausen), Martin Fiedler (1. SC Göttingen 05), Kristian Bako (Shakhtar Donetsk U19)
Abgänge: keine
Bischofswerdaer FV 08
Zugänge: Alexander Seibt (Hoyerswerdaer FC), Rene Wagner (Bischofswerdaer FV 08 II), Alexander Schidun (Karrierepause), Dave Baum (FC Grimma), Johannes Dolla (Hallescher FC), Pierre Maurice Scheunert (VfB Auerbach 1906), Marcel Gries (Bischofswerdaer FV 08), Erich Ziesche (Bischofswerdaer FV 08), Christoph Glienke (Bischofswerdaer FV 08), Leon Noah Scholze (Bischofswerdaer FV 08), Noah Weyh (Bischofswerdaer FV 08), Elias Goebel (SC Borea Dresden), Bengiamin Wilschke (Bischofswerdaer FV 08 II), Florian Baudisch (FSV Budissa Bautzen)
Abgänge: Steve Zizka (VfB 1921 Krieschow), Bruno Schiemann (SC Freital), Tim Wockatz (Karrierepause), Ralf Marrack (Karrierepause), Tom Gerlach (unbekannt), Maik Salewski (Karriereende), Ole Achtenberg (SV Blau-Weiss Markendorf), Mathis Seifert (SV Aufbau Deutschbaselitz), Tom Gerlach (FSG Wacker 90 Dresden-Leuben), Alexander Seibt (Hoyerswerdaer FC), Leon Ben Hahn (unbekannt)
FC Einheit Rudolstadt
Zugänge: Eric Kunth (SpVgg Geratal), Max Zerrenner (BSG Wismut Gera), Paul Schneider (BSG Wismut Gera), Szymon Frąckowiak (BSG Wismut Gera), Justin Smyla (FC Carl Zeiss Jena), Ole Barthel (FSV Zwickau), Manfred Starke (Reaktiviert), Yaser Bakavoli Mohammadi (SV SCHOTT Jena), Emilio Heß (FC An der Fahner Höhe)
Abgänge: Florian Giebel (SC 1903 Weimar), Adrian Veleski (Unbekannt), Lando-Maximilian Homik (Unbekannt), Tommy Barth (VfB Empor Glauchau), Ron Wachs (FC Hertha 03 Zehlendorf), Gregor Kuhn (FC Thüringen Weida), Markus Baumann (BSG Stahl Riesa), Maurice Geenen (SV Blau-Weiß Zechau-Kriebitzsch)
FC Einheit Wernigerode
Zugänge: Benjamin Crouse St. Louis (FSV Wacker Nordhausen), Moritz Benjamin Müller (VfB Germania Halberstadt), Hendrik Kuhnhold (FSV Wacker Nordhausen), Julius Schmidt (FSV Wacker Nordhausen), Prasidda Pandyal (SV 1890 Westerhausen), Lukas Radomski (SV Fortuna Magdeburg), Norman Mallonn (FC Einheit Wernigerode), Usman Taiwo (SC Bernburg)
Abgänge: Niclas Treu (SV Newroz Hildesheim), Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck), Nick Schmidt (SV Eintracht Osterwieck), Filipe Almeida (TSG Bad Harzburg), Nick Sitzenstock (TSG Bad Harzburg), Justin Riemann (FC Einheit Wernigerode II), Danny Wagner (VfB Merseburg), Moritz Gollmer (SV Newroz Hildesheim), Maksim Rajkovic (unbekannt), Firas Romdhane (unbekannt), Steffen Ehrhardt (TSG Bad Harzburg), Norman Mallonn (FC Einheit Wernigerode)
FC Grimma
Zugänge: Valentin Seidl (FC Grimma), Philipp Katzenberger (SV Tapfer 06 Leipzig), Alexander Vogel (FC Eilenburg), Kevin Werner (VFC Plauen), Cerno Abdulayi Kaba (FC Rot-Weiß Erfurt), Nico Rieger (1. FC Lokomotive Leipzig), Julian Luis Janz (SV Blau-Weiß Zorbau), Ondřej Čáp (BSG Wismut Gera)
Abgänge: Valentino Schubert (VFC Plauen), Matty Goldammer (HFC Colditz), Dave Baum (Bischofswerdaer FV 08), Christopher Hauswald (BSG Stahl Riesa), Louis Walter (SG Union Sandersdorf), Kento Nakano (SG Union Sandersdorf), Artem Tsarenko (SV Lipsia Eutritzsch), Lenny Pechmann (unbekannt), Tidjane Silla (SG Union Sandersdorf), Lunacio Gomes (unbekannt), Tommy Sanderson (SV Lipsia Eutritzsch), Max Worbs (Karrierepause), Jan Evers (Karriereende)
FSV Budissa Bautzen
Zugänge: Felix Hennig (SC Freital), Oscar Haustein (SC Borea Dresden), Theo Schäller (VfL Halle 1896), Johnny Nestler (SG Motor Wilsdruff), Jonathan Müller (FSV Motor Marienberg), Maurice Gabriel (Karrierepause), Maximilian Noack (FSV Budissa Bautzen), Damian Jurk (FSV Budissa Bautzen), Erik Herrmann (Karrierepause )
Abgänge: Adrian Kittan (FSV 1990 Neusalza-Spremberg), Paul Jockusch (FSV 1990 Neusalza-Spremberg), Paul Dorn (FSV Schleiz), Jakob David (VfL Pirna-Copitz 07), Lukas Lehmann (Karrierepause), Yannik Hartmann (SC Freital), Stephan Ruß (VfL Pirna-Copitz 07), Anton Harbaum (Karrierepause), Florian Baudisch (Bischofswerdaer FV 08), Paul Herber (LSV Neustadt/Spree)
RSV Eintracht 1949
Zugänge: Arthur Ekallé (SV Eintracht Hohkeppel), Simon Hauck (BFC Dynamo), Lukas Dirk-Andre Sommer (Eintracht Braunschweig II), Liam Brenn (MSV 1919 Neuruppin)
Abgänge: Aleksandar Bilbija (Tennis Borussia Berlin), Daniel Hemicker (Ludwigsfelder FC), Felix Kausch (Ludwigsfelder FC), Ernes Smailovic (FC Hertha 03 Zehlendorf), Tim Schüßler (FC Viktoria 1889 Berlin), Justin Schultze (FC Viktoria 1889 Berlin)
SC Freital
Zugänge: Bruno Schiemann (Bischofswerdaer FV 08), Oskar Ohnesorge (SG Dynamo Dresden), Louis Böcker (SC Freital II), Louis Menz (SC Borea Dresden), Paul Horschig (BSG Chemie Leipzig), Yannik Hartmann (FSV Budissa Bautzen)
Abgänge: Maximilian Bayer (SC Freital II), Felix Hennig (FSV Budissa Bautzen), Rick Edward Wuchrer (SG Dynamo Dresden II), Oliver Genausch (unbekannt)
SG Union Sandersdorf
Zugänge: Louis Benedikt Luppa (SV Mölkau 04 II), Louis Walter (FC Grimma), Janne Kamenz (FC Eilenburg), Kento Nakano (FC Grimma), Erik Exner (SV Blau-Weiß Zorbau), Pjer Lucic-Jozak (Dresdner SC 1898), Viktor Stashenko (SG Rot-Weiß Thalheim), Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf), Noah Sobotta (SG Union Sandersdorf), Tidjane Silla (FC Grimma), Oliver Mathurin Koto'O Djouokou (Spvgg Erfurt U19), Omar Said Megueni (Dresdner SC 1898)
Abgänge: Max Hermann (SG Union Sandersdorf II), Pascal Pannier (BSV Halle-Ammendorf), Alex Zoblofsky (SV Dessau 05), Elia Friebe (SV Dessau 05), Yannik Tom Hanak (SV Eintracht Gröbers), Maximilian Sommer (Pausiert), Tarik Reinhard (Pausiert), Sebastian Hirtz (SG Union Sandersdorf II), Enzo Zippließ (SSV Markranstädt)
VfB 1921 Krieschow
Zugänge: Steve Zizka (Bischofswerdaer FV 08), Aaron Stephan (FC Rot-Weiß Erfurt), Vincent Grobstich (Rostocker FC), Bastian Dreßler (FC Energie Cottbus), Alexander Bittroff (SSV Jahn Regensburg)
Abgänge: Daniel Stanese (unbekannt), Carter Virgil Schmitz (New York Universität), Jan-Filipp Schulz (unbekannt), Stanley Hauptstein (SG Sielow), Erich Jeschke (SV Germania 90 Schöneiche)
VfB Auerbach 1906
Zugänge: Vojtech Cermus (SpVgg Bayern Hof), Yannic Voigt (FSV Zwickau)
Abgänge: Lucas Seidel (SpVgg Bayern Hof), Pierre Maurice Scheunert (Bischofswerdaer FV 08), Veit Kramer (VfB Fortuna Chemnitz), Luis Werrmann (VfB Empor Glauchau)
VfB Empor Glauchau
Zugänge: Louis Schädel (BSG Wismut Gera), Tommy Barth (FC Einheit Rudolstadt), Phil Mende (VfB Fortuna Chemnitz), Maximilian Ibisevic (VFC Plauen), Fabio Anger (FSV Motor Marienberg), Richard Rühling (Hannover 96), Loris Brückner (Chemnitzer FC), Luis Werrmann (VfB Auerbach 1906), Randolf Riesen (FSV Zwickau)
Abgänge: Tobias Rothe (VfB Empor Glauchau II), Justin Kibart (VfB Empor Glauchau II), Daniel Böttcher (SV Rot-Weiss Neuwürschnitz), Riccardo Gläser (FSV Motor Marienberg), Ben Schwabe (SSV Fortschritt Lichtenstein), Björn Trinks (FC Thüringen Weida)
VfB Germania Halberstadt
Zugänge: Davis Boateng (FC Süderelbe), Daniel Heinrich (VFC Plauen), Fabian Zeidler (1. FC Lokomotive Leipzig), Philipp Heller (VFC Plauen), Paul Kühnhardt (FC Eilenburg), Marcel Kohn (BSG Chemie Leipzig), Sezer Gönülcan (Germania Wernigerode), Emilio Stobbe (Hallescher FC)
Abgänge: Osman Altin (USI Lupo Martini Wolfsburg), Denis Vukancic (HSC Hannover), Ole Matthias (Eintracht Braunschweig II), Temiloluwa Elias Ajibola (SC 07 Idar-Oberstein), Fynn Kleeschätzky (Vereinslos), Mateo Martinez (Vereinslos), Valentin Masuth (Vereinslos), Patrick Baudis (Ummendorfer SV), Nick Poser (FC Eilenburg), Sezer Gönülcan (SV 1890 Westerhausen)
VFC Plauen
Zugänge: Karl Pischon (FC Energie Cottbus), Amaar Yousaf Hussain (Hünfelder SV), David Langer (Eigener Nachwuchs ), Lenny Plank (Eigener Nachwuchs ), Toni Wunderlich (Eigener Nachwuchs ), Elias René Burdusudis (Eigener Nachwuchs ), Maurice Wagner (FC Erzgebirge Aue Nachwuchs ), Klarke William Douglas Greenham (SG Bad Soden), Matheus de Moura Beal (TSV Eintracht Stadtallendorf ), Valentin Sponer (FC Gute (Schweden)), Leon Schmeißer (Berliner AK), Tyron Leon Haake (SV Hemelingen), Valentino Schubert (FC Grimma), Eric Tavares Ganime Bastos (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Tyron Profis (1. Göppinger SV), Leart Haskaj (SpVgg Greuther Fürth II), Maurice Wagner (FC Erzgebirge Aue), Tyron Leon Haake (SV Hemelingen), Kemal Utman Eren (Kapfenberger SV), Alexander Dick (VFC Plauen II), Oliver Dix (Karrierepause )
Abgänge: Melvin Berkemer (Unbekannt), Kyriakos Andreopoulos (Karriereende), Peter Gottschalk (Nachwuchs ), Oliver Dix (Unbekannt), Lucas Will (FSV 63 Luckenwalde), Daniel Heinrich (VfB Germania Halberstadt), Kevin Brettfeld (1. FC Greiz), Kevin Werner (FC Grimma), Fabio Riedl (SC Wiedenbrück), Daniel Gerstmayer (FV Illertissen), Jakob Pieles (FC Eilenburg), Tom Ronny Fischer (FC Eilenburg), Yanick-Roney Abayomi (SG Dynamo Schwerin), Kingsley Alison Akindele (SG Dynamo Schwerin), Finn Hetzsch (FC Erzgebirge Aue), Fritz Böttcher (Reichenbacher FC), Philipp Heller (VfB Germania Halberstadt), David Langer (FSV Schleiz), Jasin Jusic (FC Victoria Rosport), Felix Brand (unbekannt)
VfL Halle 1896
Zugänge: Niclas Hüttig (Hallescher FC), Janko Hentsch (SSV Markranstädt), Joel Marks (SV Blau-Weiß Zorbau), Erik Emmerich (FC Erzgebirge Aue), Benny Jan Haese (SG Dynamo Schwerin), Erik Emmerich (FC Erzgebirge Aue)
Abgänge: John Beese (MSV Eisleben), Konrad Korngiebel (VfB Merseburg), Américo Neves (BFC Dynamo), Ebenezer Baraka Biregey (1. FC Phönix Lübeck), Mykyta Shevtsov (SV Eintracht Emseloh), Martin Dierichen (SSC Weißenfels)