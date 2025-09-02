2025/2026: Das sind die Transfers in der NOFV-Oberliga Nord

Berliner AK

Zugänge: Philipp Sternitzke (FC Energie Cottbus II), Tizian Damjakob (FC Energie Cottbus II), Tjalf Geue (SV Babelsberg 03), Luca Krause (ATSV Erlangen), Furkan Yildirim (BFC Preussen), Berkay Uysal (SV Babelsberg 03), Abdulkadir Beyazit (VSG Altglienicke), Baker Dabboura (BFC Preussen), Niklas Grahl-Störig (FC Eilenburg), Leutrim Avdija (Füchse Berlin Reinickendorf), Ali Baran Akdag (Berlin Türkspor), David Jojkic (BFC Südring Amed), Emre Cil (Erzurumspor (TUR)), Ercan Yörük (SC Minerva 1893 Berlin)

Abgänge: Leon Schmeißer (VFC Plauen), Timon Julius Remer (FC Büderich), Tarek Iraki (Tennis Borussia Berlin), Nanitonda Quiala (FC Hertha 03 Zehlendorf), Marcel Bremer (vereinslos), Rafael Kevin Dos Santos (FSV Optik Rathenow), Panzu De Angelo Ernesto (FC Viktoria 1889 Berlin), Enes Durgun (Hertha BSC III), Hamid Sen (SFC Stern 1900)



BSV Eintracht Mahlsdorf

Zugänge: Pascal Obst (TSV Mariendorf 1897), Philipp Behrend (TSV Mariendorf 1897), Tyson Richter (Tennis Borussia Berlin), Damien Schade (BFC Dynamo), Anthony Worm (VfB Fortuna Biesdorf), Willi Noack (SV Lichtenberg 47), Milos Cvjetinovic (BFC Preussen), Arijan Emini (BFC Preussen), Muhiddin Gelen (FC Viktoria 1889 Berlin), Mohamed-Ali El-Ahmar (FSV Optik Rathenow), Piotr Kawa (VSG Altglienicke)

Abgänge: Björn Jopek (Karriereende), Marius Schreiber (TSG Neustrelitz), Rico Gladrow (SG Phönix Wildau 95), Ian Kroh (SG Union 1919 Klosterfelde), Valentin Rode (FC Anker Wismar), Leon Haake (Berlin Türkspor), Jan Meißner (SG Union 1919 Klosterfelde), Yulian Andres Cordoba Moreno (SG Einheit Zepernick 1925), Niklaas Seifarth (SV Germania 90 Schöneiche), Anton Kanther (FC Viktoria 1889 Berlin), Justin Engfer (SG Einheit Zepernick 1925)



F.C. Hansa Rostock II

Zugänge: Marc Bölter (FC St. Pauli II), John Lukas Sauer (1. FC Frankfurt (Oder))

Abgänge: Leo Bera (FC Eintracht Norderstedt), Tristan Wagner (Greifswalder FC), Antoni Wrebiakowski (BFC Dynamo), Mahdi Mohammadi (SG Dynamo Schwerin), Maximus Babke (SV Babelsberg 03), Randy Dei (SG Dynamo Schwerin), Raul Celotto (SC Weiche Flensburg 08), Luiz Labenz (1. FC Köln II), Maurice Schah-Sedi (SV Warnemünde)



FC Anker Wismar

Zugänge: Lukas Schmitt (VfB Lübeck), Valentin Rode (BSV Eintracht Mahlsdorf), Evgeni Pataman (SG Dynamo Schwerin)

Abgänge: Malte Thesenvitz (ASV Einigkeit Süchteln), Gordon Grotkopp (FSV Bentwisch), Marco Bode (FC Schönberg 95)



FC Viktoria 1889 Berlin

Zugänge: Jakub Czeslaw Adamczak (Berliner SC), Thomas Kost (FC Rot-Weiß Erfurt), Rocco Teichmann (vereinslos), Aboudoul-Rachid Tchadjei (FC Rot-Weiss Koblenz), Laurenz Pohlmann (Hertha BSC II), Tim Schüßler (RSV Eintracht 1949), Justin Schultze (RSV Eintracht 1949), Ole Backfisch (Eintracht Braunschweig), Panzu De Angelo Ernesto (Berliner AK), Anton Kanther (BSV Eintracht Mahlsdorf), Ron Hasani (FC Carl Zeiss Jena), Mactar Fall (FC Viktoria 1889 Berlin), Leon Strana (FC Hertha 03 Zehlendorf), Cedric Wermund (VSG Altglienicke II), Bernard Pick (FC Viktoria 1889 Berlin), Jiayi Xiao (Berlin Türkspor), Florian Miftari (S.D. Croatia Berlin)

Abgänge: Ivan Yermachkov (SV Werder Bremen II), Julien Damelang (Hallescher FC), Diren-Mehmet Günay (Greifswalder FC), Davud Keskin (FC Hertha 03 Zehlendorf), Sven Körner (BFC Dynamo), Florian Horenburg (BSG Chemie Leipzig), Larry-Nana Oellers (BFC Dynamo), Oleg Skakun (FC St. Pauli II), Daniel Haas (BFC Dynamo), Alexander Dikarev (BFC Preussen), Dmytro Karika (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jan Lippegaus (VfR Neumünster), Sydney Mohamed Sylla (VSG Altglienicke), Leart Halimi (Ziel unbekannt), Bowen Wang (HM Codion (CN)), Ivan Kesina (Ziel unbekannt), Gia Huy Phong (Ziel unbekannt), Meisour Mohamed (Ziel unbekannt), Jakob Klautzsch (Ziel unbekannt), Xiancheng Li (HM Codion (CN)), Minyoung Lee (Ziel unbekannt), Enes Küc (Ziel unbekannt), Noah Jones (Ziel unbekannt), Nicolas Hebisch (FC Hertha 03 Zehlendorf), Oguz Adak (KTSV Hößlinswart), Lucien Littbarski (Unbekannt), Emmanuel-Chinedu Elekwa (Unbekannt), Jerome Scholz (Unbekannt), Muhammed Ali Zekir Oglou (Unbekannt), Mohamed Okacha (Unbekannt), Moritz Berg (Kapfenberger SV), Gia Huy Phong (FSV Optik Rathenow), Emmanuel-Chinedu Elekwa (Alemannia Aachen), Noah Jones (FC Hertha 03 Zehlendorf)



FSV Optik Rathenow

Zugänge: Christiantus Nnanna Onu (TuS Makkabi Berlin), Rafael Kevin Dos Santos (Berliner AK), Luka Zdep (FSV Bernau), Gia Huy Phong (FC Viktoria 1889 Berlin), Nima Amiri (FC Rot-Weiß Erfurt), Enes Gök (Tennis Borussia Berlin)

Abgänge: Jamal Rogero (BFC Dynamo), Kalilou Andy Camara (1. FC Phönix Lübeck), Jonas Borkowski (Unbekannt), Matt-Brahan Zié (SGV Freiberg), Marcio Vettorazzi (Unbekannt), Mohamed-Ali El-Ahmar (BSV Eintracht Mahlsdorf)



S.D. Croatia Berlin

Zugänge: Kenan Sadettin Cevik (Berlin Türkspor), Tyrone Watson (TSG Neustrelitz), Patrick Günter Lux (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Bob Chike Mike Okezie-Andicene (vereinslos), Mateo Jagnjic (Berliner SC), Bara Abu Hamid (Berliner SC), Isaac Olaoluwa Akinsete (Berlin Türkspor)

Abgänge: Kaloyan Atanasov (Ludwigsfelder FC), Marvin Michels (SC Charlottenburg), Modou Lamin Sanyang (Türkiyemspor Berlin), Karim Ahmad (Angermünder FC), Cüneyt Gündogdu (SSC Südwest 1947), Marko Sugic (S.D. Croatia Berlin II), Antonio Jagnjic (Danke für alles und viel Erfolg!), Ivica Vukadin (Vielen Dank für alles und viel Erfolg!), William Austin (Pause wegen Studium), Kidus Bobas (Vielen Dank für alles und viel Erfolg!), Ivan Brzovic (S.D. Croatia Berlin II), Igor Pundzin (Vielen Dank für alles und viel Erfolg!), Mushakir Razeek (TSV Rudow Berlin), Jonas Mukuku Zola (Berlin Türkspor), Florian Miftari (FC Viktoria 1889 Berlin), Samuel Richter (Studium in den USA - alles Gute und vielen Dank fü), Muhamed Selmanovik (Türkiyemspor Berlin)



SG Dynamo Schwerin

Zugänge: Yamen Hassoud (), Ahmed Sahwil (FC Förderkader Rene Schneider), Mahdi Mohammadi (F.C. Hansa Rostock II), Randy Dei (F.C. Hansa Rostock II), Luca David Bergtholdt (JFV Lübeck), Yanick-Roney Abayomi (VFC Plauen), Kingsley Alison Akindele (VFC Plauen)

Abgänge: Pepe Kruse (SV Todesfelde), Mika Schreiber (SFV Holthusen), Evgeni Pataman (FC Anker Wismar), Frederick Tobias Lorenzen (ETSV Hamburg), Benny Jan Haese (VfL Halle 1896), Arnold-Marius Lietz (FSV Bentwisch)



SG Union 1919 Klosterfelde

Zugänge: André Kneiseler (FSV Blau-Weiß Wriezen), Mesut Özcan (Sport-Union Berlin), Leon Walter (Oranienburger FC Eintracht 1901), Ian Kroh (BSV Eintracht Mahlsdorf), Jannick Wolter (FSV 63 Luckenwalde), Thilo Gildenberg (FC Concordia Wilhelmsruh 1895), Gentuar Durmishi (Vereinslos), William Giegold (FC Viktoria 1889 Berlin), Jan Meißner (BSV Eintracht Mahlsdorf), Emil Gustavus (SV Tasmania Berlin), Vico Mücke (BFC Preussen), Simo Collins (SG Dynamo Dresden)

Abgänge: Andy Vetter (SC Victoria 1914 Templin), Kevin Höpfner (SV 1920 Zehdenick), Justin Pehl (SG Einheit Zepernick 1925), Georg Machut (Unbekannt), Moritz Fedder (FSV Schorfheide Joachimsthal), Maximilian Knorr (Unbekannt), Max Grundmann (SV 1920 Zehdenick), Tim Borchert (SG Union 1919 Klosterfelde II), Marlin Geiseler (Portugal), Jean-Luca El Bani (Oranienburger FC Eintracht 1901), Ilian Weber (BFC Dynamo), Willi Berg (SG Union 1919 Klosterfelde II), Louis Franz Wesner (SV Empor Berlin)



SV Lichtenberg 47

Zugänge: Jarmo Cibis (SC Staaken), Samir Schock Negrete (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Timo Schroeder (SV Germania 90 Schöneiche), Markus Goerlitz (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Christian Gawe (BFC Preussen), Moritz Schöps (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), John Gruber (FSV 63 Luckenwalde), Leon Alfer (SV Germania 90 Schöneiche), Wido Hildebrandt (Berliner AK), Maximilian Storm (SV Tasmania Berlin), Justin Felgentreff (BFC Dynamo), Nick Graupner (FSV 63 Luckenwalde)

Abgänge: Magnus Rösner (FC Schalke 04 II), Niklas Wollert (Karriereende), Laurin Vogel (Karriereende), Saimir Koci (Unbekannt), Karim Barry (Unbekannt), Florian Zorn (Unbekannt), Abdul Arasak El Challouf (Unbekannt), Maximilian Schmidt (Unbekannt), Muhammed Akova (Unbekannt), Jeronimo Mattmüller (Unbekannt), Willi Noack (Unbekannt), Niklas Denser (Tennis Borussia U16), Florian Zorn (Rot-Weiß Darmstadt), Jeronimo Mattmüller (FC Eilenburg), Willi Noack (BSV Eintracht Mahlsdorf)



SV Siedenbollentin

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Sparta Lichtenberg

Zugänge: Robin Thomala (FSV Spandauer Kickers), Viktor Sizov (TSV Mariendorf 1897), Niklas Liebich (Tennis Borussia Berlin), Marius Fleddermann (Ludwigsfelder FC)

Abgänge: Felix Wieschollek (VfB Fortuna Biesdorf)



SV Tasmania Berlin

Zugänge: Florian Baak (vereinslos), Konstantinos Grigoriadis (BFC Preussen), Tim Häußler (BFC Preussen), Mario Farruku (KF Korabi (ALB)), Henrik Albert (Tennis Borussia Berlin), Lukas Stagge (TuS Makkabi Berlin), Michel Ulrich (TuS Makkabi Berlin), Jean Paul Ajala-Alexis (BFC Meteor 06), Daoud Iraqi (BFC Preussen), Pedro Vitor Cruz Magalhaes (BFC Preussen), Fatih-Mert Sentürk (FC Viktoria 1889 Berlin), Divine Imasuen (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)

Abgänge: Glodi Danila-Doda Zingu (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Philip Schulz (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Ali Ayvaz (Türkiyemspor Berlin), Maximilian Storm (SV Lichtenberg 47), Emil Gustavus (SG Union 1919 Klosterfelde), Philipp Flemming (Greifswalder FC), Kaim Kaya (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Yousef El-Meguid (1. FC Wilmersdorf)



Tennis Borussia Berlin

Zugänge: Bastian Kummerow (FC Viktoria 1889 Berlin), Linus Johann Bernhard Frölich (TuS Ennepetal), Maximilian Frenz (VfB Fortuna Biesdorf), Tobias Kamaci (SC Charlottenburg), Tim Oschmann (Tennis Borussia Berlin), Aleksandar Bilbija (RSV Eintracht 1949), Tarek Iraki (Berliner AK), Tarek Salihovic (FC Ingolstadt 04), Jalil Abu Hejab (Berliner AK), Yannik Bangsow (SV Babelsberg 03), Mateo Kastrati (FC Hertha 03 Zehlendorf), Anton Pourfard (VfV Borussia 06 Hildesheim), Phillip Martens (SC Staaken), Murat Gönen (Sivasspor), Arda Isik (BFC Preussen II), Annika Cartsburg (Tennis Borussia Berlin), Furkan Karabiyik (Tennis Borussia Berlin)

Abgänge: Tyson Richter (BSV Eintracht Mahlsdorf), Tim Oschmann (Tennis Borussia Berlin), Henrik Albert (SV Tasmania Berlin), Chadi Ramadan (BFC Preussen), Vincent Bayindir (unbekannt), Charlie Werner (Frohnauer SC 1946), Mamadou Ibrahima Diop (FC Verden 04), Sefa Kahraman (Berlin Türkspor), Niklas Liebich (SV Sparta Lichtenberg), Annika Cartsburg (Tennis Borussia Berlin), Furkan Karabiyik (Tennis Borussia Berlin), Marvin Kleihs (SV Viktoria Potsdam), Enes Gök (FSV Optik Rathenow), Malick Fall (FSV Spandauer Kickers)



TSG Neustrelitz

Zugänge: Marius Schreiber (BSV Eintracht Mahlsdorf), Younes Laribi (FC Schönberg 95), Remmy Kruse (FC Teutonia 05 Ottensen), Adrian Heinle (Türkspor Neckarsulm), Toni Bastin (USI Lupo Martini Wolfsburg)

Abgänge: Sascha Tresper (Vertrag aufgelöst), Justin Berger (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Tyrone Watson (S.D. Croatia Berlin), Max Lucas Schwenn (Penzliner SV)



TuS Makkabi Berlin

Zugänge: Emre Özkaya (SFC Stern 1900), Ferdinand Gefrörer (SFC Stern 1900), Bela Rebensburg (FSV 63 Luckenwalde II), Ammar Salihovic (SFC Stern 1900), Tyron Koomson (Berliner SC), Gabrijel Jure Kozina (FC Hertha 03 Zehlendorf), Alex Raoul Levy (KF Llapi), Marcel Ziemann (Pogoń Stettin), Gabriel Can (BFC Preussen)

Abgänge: Lukas Stagge (SV Tasmania Berlin), Michel Ulrich (SV Tasmania Berlin), Jack Krause (DANKE - alles GUTE und viel ERFOLG), Christiantus Nnanna Onu (FSV Optik Rathenow), Can Sakar (SV Empor Berlin), Radovan-Damjan Stojanovic (1. FC Schöneberg 1913)