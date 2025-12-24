In seiner Weihnachtsbotschaft geht Geschäftsführer Stephan Schwarz vom Drittligisten SSV Ulm auf das Jahr 2025 ein. Hier ist sie:

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Moment, um kurz innezuhalten und zurückzublicken auf ein Jahr, das für unseren Verein alles andere als ruhig verlaufen ist.

Ich selbst bin erst seit wenigen Wochen Teil dieses Klubs. Doch schon jetzt ist spürbar, wie viel Leidenschaft, Identifikation und Zusammenhalt im SSV Ulm 1846 Fussball steckt. Genau deshalb ist es mir wichtig, die Situation realistisch einzuordnen, ohne Ausreden, aber mit einem klaren Blick nach vorne.

2025 war ein turbulentes Jahr für den SSV Ulm 1846 Fussball. Der Abstieg aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga hat alle beschäftigt und geprägt. Der Start in die Saison verlief nicht so, wie wir ihn uns gemeinsam gewünscht hatten. Auch die Hinrunde blieb hinter unseren Erwartungen zurück. Dennoch war nicht alles schlecht, es gab auch positives, wie den tollen Support, den wir Woche für Woche erfahren oder die erfreuliche Entwicklung im Sponsoring.

Die kurze Winterpause gibt uns nun die Möglichkeit, für ein paar Tage durchzuatmen, die Köpfe freizubekommen und neue Energie zu sammeln. Mit frischem Fokus starten wir ins neue Jahr. Unser oberstes Ziel ist dabei klar: der Klassenerhalt in der 3. Liga. Daran glauben wir fest. Und dafür werden wir alles investieren, was in unserer Macht steht.

Dieses Ziel können wir nur gemeinsam erreichen. Wenn wir alle in eine Richtung ziehen und füreinander kämpfen. „Team“ bedeutet dabei weit mehr als die Mannschaft auf dem Platz. Es schließt den gesamten Verein: Spieler, Trainer und Mitarbeitende, unser Nachwuchsleistungszentrum, unsere Fans auf den Rängen und überall dort, wo die Spatzen unterstützt werden, unsere Partner und Sponsoren, die Vereinsgremien, Aufsichtsrat und Vorstand und alle ehrenamtliche Helfinnen und Helfer mit ein. Der SSV Ulm 1846 Fussball lebt von dieser Gemeinschaft.

Zum Jahresende möchte ich deshalb von Herzen Danke sagen. Danke für den Rückhalt, für die Leidenschaft und die Treue, gerade in Zeiten, in denen nicht alles selbstverständlich ist. Dieser Zusammenhalt macht den SSV aus.

Ich wünsche allen ruhige, besinnliche Weihnachtstage im Kreis der Liebsten, Zeit zum Abschalten und einen guten Start ins neue Jahr.

Euer

Stephan Schwarz