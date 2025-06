2025 noch verlustpunktfrei: Geiersthal will am Gaspedal bleiben

Voller Vorfreude und Optimismus ist der Kreisklassist SV Geiersthal in die Saisonvorbereitung gestartet. Coach Albert Weindl (44) geht in sein drittes Jahr als sportlich Verantwortlicher der Rot-Weißen. Zudem präsentiert der SV mit Jonas Maier (17) von der U19 der Spvgg Grün-Weiß Deggendorf ein großes Torhütertalent und vom SC Arrach-Haibühl kommt Verteidiger Andre Rost (24). Außerdem rücken sieben Spieler der eigenen U19-Meistermannschaft in den Herren-Spielbetrieb auf. Einziger Abgang ist Franz Wittenzellner (35), der nach 15 Jahren zur Spvgg Allersdorf zurückkehrt.

Ramponiert ist in Geiersthal derzeit nur der Fußballplatz. Der Einbau einer neuen Bewässerungsanlage hat deutliche Spuren im Grün hinterlassen. "Hoffentlich erholt sich der Platz bis zum Saisonstart“, wünscht sich Coach Albert Weindl mit Blick auf die großflächig braunen Stellen im „Geier-Stadion“. Ansonsten herrscht eitel Sonnenschein in Geiersthal. Die letzte Saisonniederlage datiert vom 15. September 2024. In der Frühjahrsrunde 2025 hat der SV als einziges Team alle neun Pflichtspiele gewonnen.

"Wir sind auf einem richtig guten Weg“, sagt Weindl, der in sein drittes Jahr als Verantwortlicher geht. "Die Truppe hat ein riesiges Potenzial. Wenn wir uns fußballerisch nochmals weiterentwickeln, aggressiv spielen, pressen und jedes Spiel konzentriert angehen, dann können wir sehr optimistisch in die Zukunft blicken.“





Führwahr: Dem Abgang von Franz Wittenzellner, stehen die Neuzugänge Jonas Maier und Andre Rost gegenüber. Außerdem rücken die Eigentalente Philipp Lemberger, Johannes Mock, Sebastian Biller, Lukas Mühlbauer, Markus Wittenzellner, Fabian Egner und Lukas Meier nach. Langfristig ausfallen wird Leon Stadler, der erst frisch am Kreuzband operiert worden ist. Beim SV herrscht also ein großer Konkurrenzkampf um die Stammplätze. Denn trotz aller Jugendeuphorie, werden sich die arrivierten Stammkräfte nicht wehrlos ergeben. „Mit Blick in die Zukunft müssen wir schrittweise unser Team verjüngen“, sagt Martin Besendorfer, der SV-Vorsitzende. Durch die tolle Jugendarbeit mit dem Meistertitel der A-Buben sei man auf dem besten Weg dahin.