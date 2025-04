2025 gut unterwegs

Nachdem die letzten Wochen aus unterschiedlichen Gründen häufiger spielfrei waren für die Zweite aus Großhabersdorf, sollte heute mal wieder unter Beweis gestellt werden, wie solide man in der Rückrunde unterwegs ist - gerade ein Tabellenletzter könnte da zu einem Stolperstein werden.

Doch im Stile einer Spitzenmannschaft machten die Habersdorfer mit ihrer ersten Chance dann direkt ein Tor: Lang setzte sich am linken Flügel mit einer Mischung aus Technik, Dynamik und dem nötigen Quäntchen Glück gegen gleich drei Gegenspieler durch und legte dann uneigennützig im 16er quer, wo Syntek keine großen Probleme damit hatte, sein erstes Karrieretor zu erzielen. Kurz danach konnte Matke durch einen traumhaft direkt verwandelten Freistoß die Führung verdoppeln.

Die 2:0-Führung hatte jedoch nicht lange Bestand, denn es kam drei Minuten später zu einer denkwürdigen Szene, die man vorzüglich im Ethikunterricht debattieren könnte: Für Weißenbronn wird ein Freistoß gepfiffen, bei dem sich ein Spieler der Habersdorfer verletzt hat und auf seine Behandlung am Boden liegend wartet. Während alle Spieler darauf warten, dass Betreuer auf den Platz kommen, wird der Freistoß - der vom Schiri nicht gesperrt war - schnell ausgeführt und Heumann ist frei durch und lässt im Eins-gegen-Eins Däumler keine Chance und trifft zum 1:2. War das nun krass unsportlich oder einfach nur clever von Weißenbronn bzw. schlafmützig von Habersdorf? Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen.

Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Halbzeit, was sehr schmeichelhaft für die Gäste war, die nicht ihren besten Tag erwischten und sich eher aufs Meckern als aufs Fußballspielen konzentrierten. Mit dem Seitenwechsel ging es dann spielerisch bergauf. Großhabersdorf verteidigte gut, ließ die Hausherren kaum mehr ihr Kick-and-Rush aufziehen und kam durch Konter und Fernschüsse zu weiteren Chancen. In der 68. war es dann abermals Matke vergönnt, ein Tor zu erzielen. Wieder war es ein strammer Schuss außerhalb des Strafraums ins linke obere Toreck - diesmal aber aus dem Spiel heraus und nicht als Freistoß. Eine Führung, die Sicherheit bringt? Mitnichten!