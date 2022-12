2023 kann kommen “Danke” an alle ⚽️

Liebe Mitglieder,

liebe Freunde unseres HNK,

der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche sagte einmal „Am Ende des Jahres weiß man, wie sein Anfang war“.

Wir alle können uns noch an den Jahresanfang erinnern, an dem Corona noch immer unser Leben maßgeblich mitbestimmte...und auch an die Unsicherheit, wie es denn überhaupt mit dem Sport (vor allem dem Hallensport) weitergeht. Am Ende des Jahres glaube ich, für uns alle zu sprechen, wenn ich sage: 2022 war ein gutes Jahr für den Sport und für unseren Verein.

Spätestens mit dem Ende des Frühjahres konnten wir wieder uneingeschränkt unserer geliebten Sportart nachgehen und die ersten Siege und Erfolge ließen nicht lange auf sich warten.

Als Verein haben wir die beiden letzten Jahre, nicht zuletzt dank Eurer Treue und Eurem Durchhaltevermögen, gut überstanden und die Mitgliederentwicklung ist sehr erfreulich.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für Euer entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Im Geschäftsführenden Vorstand harmonieren wir sehr gut und arbeiten alle mit großer Begeisterung an der Entwicklung unseres HNK. Unsere neuen Mitarbeiter, die Geschäftsstelle und auch unsere Ehrenpräsidenten unterstützen uns dabei hervorragend, die vielen Ideen und Projekte umzusetzen und weiter voranzutreiben.

Die Saison zeigte schon, welche Power und welche Möglichkeiten wir als Verein haben – und diese werden wir auch im neuen Jahr bei vielen anderen Gelegenheiten zeigen können. Gerne greifen wir dabei auch Eure Ideen und Vorstellungen mit auf.

Bedanken möchte ich mich vor allem bei allen Ehrenamtlichen allen unseren Spielern, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Sponsoren und Gönnern unseres HNK und auch bei der Stadt Stuttgart , bei der wir für unsere Anliegen stets ein offenes Ohr finden.