2023 in der Landesliga? Das sind alle Tabellenführer der Bezirksligen UPDATE vom 21. Oktober 2022 +++ Überblick zu den 16 Spitzenreitern der achten Liga

Die Saison in den 16 Bezirksligen im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands läuft. Die Meister erhalten zumindest die Berechtigung, in der Folgesaison in einer der vier Landesliga-Staffeln anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Bezirksligen in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald

Tabellenführer nach 10 von 30 Spieltagen: Spvgg Freudenstadt

Bezirksliga Ostwürttemberg

Tabellenführer nach 10 von 30 Spieltagen: 1. FC Germania Bargau

Bezirksliga Rems-Murr

Tabellenführer nach 8 von 30 Spieltagen: TSV Schornbach

Bezirksliga Riß

Tabellenführer nach 11 von 34 Spieltagen: SV Mietingen

Bezirksliga Schwarzwald

Tabellenführer nach 10 von 30 Spieltagen: SV Bubsheim

Bezirksliga Stuttgart

Tabellenführer nach 7 von 30 Spieltagen: SC Stammheim

Bezirksliga Unterland

Tabellenführer nach 11 von 34 Spieltagen: SV Schluchtern

Bezirksliga Zollern

Tabellenführer nach 11 von 30 Spieltagen: TSV Harthausen/Scher

