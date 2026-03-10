20:1, 1:19 und drei Mal 13:2: Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
20:1 - FV Sönmez Spor Bietigheim - FV Kirchheim II (Kreisliga B)
1:19 - TV Pflugfelden - SV Germania Bietigheim (Bezirksliga)
13:2 - Türkspor Stuttgart II - TSV Uhlbach II (Kreisliga B)
13:2 - TV89 Zuffenhausen II - TB Untertürkheim II (Kreisliga B)
2:13 - Türk. SV Ebersbach - TSV Bad Boll II (Kreisliga B)
14:0 - TSV Bernhausen II - Lawine Raichberg Ost (Kreisliga B)
14:0 - TSG Ailingen - FC Leutkirch (Bezirksliga)
7:7 - SGM Kreßberg - SG Oppenweiler-Strümpfelbach (Bezirksliga)
2:11 - SV Magstadt II - Spvgg Weil im Schönbuch II (Kreisliga B)
12:1 - 1.FC Rechberghausen II - TV Jahn Göppingen II (Kreisliga B)
7:5 - TSG Ailingen III - FC Leutkirch II (Kreisliga B)
0:12 - Stuttgarter SC - SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See (Kreisliga B)
4:8 - TV 1846 Cannstatt - TSV Stuttgart/Mühlhausen II (Kreisliga B)
10:2 - AC Catania Kirchheim/Teck II - TSV Oberlenningen (Kreisliga B)
10:2 - DJK Ludwigsburg II - TSC Kornwestheim II (Kreisliga B)
8:3 - FC Isny II - SpVgg Lindau II (Kreisliga B)
1:10 - Wernauer SF- TSV Köngen II (Kreisliga B)
8:3 - FC Iliria Göppingen - TSV Wäschenbeuren II (Kreisliga B)
0:11 - FC Viktoria Backnang - SV Steinbach (Kreisliga A)
9:2 - SC Korb II - SV Plüderhausen II (Kreisliga B)
5:6 - GSV Erdmannhausen - TSV 1899 Benningen (Kreisliga A)
5:6 - TV Möglingen - Spvgg Warmbronn (Kreisliga A)
15:1 - FC Biegelk. Erdmannhausen - VfB Tamm (Bezirksliga)
5:4 - SGM Ebnat/Waldhausen - SV Jungingen II (Regionenliga)
9:0 - SV Sülzbach II - SV Morsbach (Kreisliga A)
6:2 - TV Aldingen 1898 e.V. - SV Salamander Kornwestheim (Bezirksliga)
0:8 - SV Leonberg/Eltingen - TSV Schafhausen (Bezirksliga)
2:6 - SG Altheim - SV Eutingen (Verbandsliga)
5:3 - SGM Oppenweiler/Sulzbach - TSV Frommern (Verbandsliga)
