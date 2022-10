2.000 zusätzliche Karten: Bayreuth erhöht Kapazität gegen 1860 München Bis zu 12.000 Zuschauer gegen 1860 – SpVgg erhält Genehmigung für moderate Kapazitätserhöhung

Nachdem das am 29.10. um 14:00 Uhr anstehende bayerische Derby in der letzten Woche bis auf wenige Restkarten bereits ausverkauft war, beantragte die SpVgg Bayreuth die moderate Erhöhung der Kapazität. „Wir haben die Erfahrungen aus dem HSV-Spiel, bei dem gerade in der Heimkurve zu viele Menschen Sichtbehinderungen hinnehmen mussten, sowie die Geschehnisse des Dresden-Spiels in die Kapazitätsberechnung einfließen lassen und der Stadt einen vernünftigen Vorschlag dargestellt. Bei der Anpassung der Kapazität in dem Rahmen können wir jedem Besucher einen reibungslosen Ablauf garantieren und es trotzdem vielen Fans ermöglichen live dabei zu sein.“, begründet Jörg Schmalfuß die Entscheidung.

Ab spätestens 9:00 Uhr am Dienstag soll es dann wieder Karten für den Stehplatzbereich über alle Vorverkaufswege geben. Vorverkaufsstellen in Bayreuth sind die Theaterkasse, der Nordbayerische Kurier, sowie die Buchhandlung im Kircheneck. Aber auch im Umland gibt es Karten für die Heimspiele der SpVgg Bayreuth. So u.a. beim Tourismuscenter in Kronach, der neuen Presse in Coburg, dem Kartenkiosk in Bamberg, der Touristeninfo in Bischofsgrün sowie in Warmensteinach, bei der Frankenpost in Hof und vielen mehr. Alle Vorverkaufsstellen findet man unter www.reservix.de/vorverkaufsstellen.

Zudem ist die Tickethotline täglich - auch an Wochenenden und Feiertagen - von 6 bis 22 Uhr unter 0761 / 888 499 99 erreichbar. In der Geschäftsstelle der SpVgg Bayreuth sind dienstags von 9-13 Uhr und donnerstags von 15-19 Uhr Karten erhältlich.