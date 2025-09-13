200. Spiel für „Krake“ Reule: Großaspach feiert sein Torwart-Urgestein

Maximilian Reule hat einen Meilenstein erreicht, den nur wenige Fußballer schaffen. Der 31-jährige Torhüter der SG Sonnenhof Großaspach stand in der Heimpartie der Regionalliga Südwest gegen die Offenbacher Kickers zum 200. Mal zwischen den Pfosten für die SG. Vor dem Anpfiff wurde er mit einem Sondertrikot mit der Zahl 200 geehrt – eine Geste, die den besonderen Stellenwert des Keepers im Verein unterstrich. Seit Jahren ist er als „Mister zuverlässig“ und „Krake“ ein Aushängeschild des Dorfklubs.
Das Spiel gegen Offenbach
Sportlich hatte der Jubiläumstag einiges zu bieten. Vor 1283 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell zwischen Großaspach und den Kickers Offenbach. Die Gäste gingen früh in Führung: Valdrin Mustafa traf in der 8. Minute zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel legte Kilian Skolik in der 66. Minute das 0:2 nach. Doch Großaspach zeigte Moral und drehte das Spiel mit einem furiosen Schlussspurt. Marius Kunde verkürzte in der 79. Minute, ehe Joker Mike Huras nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:2 traf. Leon Maier brachte die SG in der 88. Minute sogar in Front, ehe Ron Berlinski in der Nachspielzeit für die Hessen den Ausgleich erzielte.
Reules Karriereweg
Der 1,89 Meter große Keeper hat in seiner Laufbahn zahlreiche Stationen hinter sich, bevor er in Großaspach seine sportliche Heimat fand. Nach seiner Jugendzeit beim Karlsruher SC sammelte er erste Erfahrungen in der Oberliga Baden-Württemberg und kam sogar zu Einsätzen in der 3. Liga für den Chemnitzer FC. Über den SV Wehen Wiesbaden und den SSV Ulm führte sein Weg 2017 zur SG Sonnenhof Großaspach. Dort war er zunächst in der 3. Liga aktiv, ehe er den Verein auch in Oberliga- und Regionalligazeiten treu blieb.
Beständigkeit und Führungsfigur
Seit seinem Wechsel hat Reule fast jede Saison als Stammtorwart durchgespielt. In den vergangenen Jahren absolvierte er allein in der Oberliga Baden-Württemberg 100 Partien, hinzu kommen zahlreiche Spiele in der Regionalliga Südwest und in der 3. Liga. Mit insgesamt 200 Pflichtspieleinsätzen für die SG Sonnenhof ist er heute nicht nur eine feste Größe auf dem Platz, sondern auch eine Identifikationsfigur für Fans und Mitspieler.
Symbol für die SG
Die Ehrung beim Heimspiel gegen Offenbach war Ausdruck der Wertschätzung, die Reule im Verein genießt. Seine Konstanz, sein Einsatz und seine spektakulären Paraden haben ihm längst den Status eines Publikumslieblings eingebracht. Dass er am Tag seines Jubiläums in einem so emotionalen Spiel im Tor stand, passte zur Geschichte dieses außergewöhnlichen Meilensteins.
Ausblick
Für Reule und die SG Sonnenhof Großaspach geht es in der Regionalliga Südwest um Stabilität und den weiteren Kampf um Punkte. Dass sie dabei auf ihren erfahrenen Rückhalt im Tor setzen können, ist ein entscheidender Faktor. Das 200. Spiel war nicht nur eine Feier für den Torhüter selbst, sondern auch ein Symbol für die Kontinuität und den Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Maximilian Reule bleibt die „Krake von Großaspach“ – und ein sicherer Rückhalt, auf den man weiter zählen kann.