200. Spiel für „Krake“ Reule: Großaspach feiert sein Torwart-Urgestein

Das Spiel gegen Offenbach

Sportlich hatte der Jubiläumstag einiges zu bieten. Vor 1283 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell zwischen Großaspach und den Kickers Offenbach. Die Gäste gingen früh in Führung: Valdrin Mustafa traf in der 8. Minute zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel legte Kilian Skolik in der 66. Minute das 0:2 nach. Doch Großaspach zeigte Moral und drehte das Spiel mit einem furiosen Schlussspurt. Marius Kunde verkürzte in der 79. Minute, ehe Joker Mike Huras nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:2 traf. Leon Maier brachte die SG in der 88. Minute sogar in Front, ehe Ron Berlinski in der Nachspielzeit für die Hessen den Ausgleich erzielte.

Reules Karriereweg

Der 1,89 Meter große Keeper hat in seiner Laufbahn zahlreiche Stationen hinter sich, bevor er in Großaspach seine sportliche Heimat fand. Nach seiner Jugendzeit beim Karlsruher SC sammelte er erste Erfahrungen in der Oberliga Baden-Württemberg und kam sogar zu Einsätzen in der 3. Liga für den Chemnitzer FC. Über den SV Wehen Wiesbaden und den SSV Ulm führte sein Weg 2017 zur SG Sonnenhof Großaspach. Dort war er zunächst in der 3. Liga aktiv, ehe er den Verein auch in Oberliga- und Regionalligazeiten treu blieb.

Beständigkeit und Führungsfigur

Seit seinem Wechsel hat Reule fast jede Saison als Stammtorwart durchgespielt. In den vergangenen Jahren absolvierte er allein in der Oberliga Baden-Württemberg 100 Partien, hinzu kommen zahlreiche Spiele in der Regionalliga Südwest und in der 3. Liga. Mit insgesamt 200 Pflichtspieleinsätzen für die SG Sonnenhof ist er heute nicht nur eine feste Größe auf dem Platz, sondern auch eine Identifikationsfigur für Fans und Mitspieler.