20:0-Gala & 8:6-Drama: Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
0:20 - SGM Lichtenwald/Winterbach II - TSV Wäldenbronn-Esslingen (Kreisliga B)
14:3 - SKG Botnang - TSV Birkach II (Kreisliga B)
13:3 - TSV Bernhausen II - 1. SV Fasanenhof (Kreisliga B)
0:16 - SGM Höllbach II - SPV 05 Nürtingen (Kreisliga B)
0:14 - SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See II - TSV Leinfelden (Kreisliga B)
8:6 - TSV Weissach II - Spvgg Weil der Stadt III (Kreisliga B)
1:12 - SC Stammheim - SG Weilimdorf (Kreisliga A)
12:1 - SV Böttingen - FC Onstmettingen (Kreisliga A)
12:1 - SGM Nagold-Nord - SG Dornstetten II (Kreisliga B)
9:4 - TSV Neckartenzlingen - TSV Harthausen II (Kreisliga B)
13:0 - TSG Zell u.A. - TSV Sparwiesen II (Kreisliga B)
12:1 - FC Iliria Göppingen II - FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach II (Kreisliga B)
8:4 - OFK Beograd Stuttgart - SC Stammheim (Kreisliga A)
1:11 - TSV Birkach II - SV Grün-Weiss Sommerrain (Kreisliga B)
9:3 - SV Tuna Spor Echterdingen - KF Ilirida Stuttgart (Kreisliga B)
3:9 - FV Plochingen II - TV Hochdorf (Kreisliga A)
9:3 - SPVGG Kleinaspach - FSV Weiler zum Stein (Kreisliga A)
11:1 - Spfr Donnstetten - SV Lautertal 2017 II (Kreisliga B)
11:0 - FC Dostluk Friedrichshafen II - FC Leutkirch II (Kreisliga B)
0:11 - VfL Brochenzell II - TSV Eriskirch (Kreisliga B)
4:7 - KF Kosova Bernhausen II - FSV Waldebene Stuttgart Ost II (Kreisliga B)
1:10 - SGM VfL Kaltental / SV Heslach II - VfL Stuttgart (Kreisliga B)
6:5 - FC Reka Stuttgart - TSV Jahn Büsnau II (Kreisliga B)
2:9 - SGM Laichingen-Feldstetten - SGM Nellingen/Aufhausen (Kreisliga B)
3:8 - AC Milan Heidenheim - FV 08 Unterkochen II (Kreisliga B)
11:0 - GSV Dürnau - TB Holzheim II (Kreisliga B)
8:3 - SGM Bad Überkingen / Hausen - SV Ebersbach/Fils II (Kreisliga A)
3:8 - TSV Heimerdingen II - Drita Kosova Kornwestheim (Kreisliga A)
7:4 - SpVgg Renningen - SV Leonberg/Eltingen II (Kreisliga A)
8:3 - FV Sönmez Spor Bietigheim - Spvgg Besigheim II (Kreisliga B)
10:0 - TSV Wangen - SV Weissenau II (Kreisliga B)
10:0 - TSVgg Plattenhardt III - SGM VfL Kaltental / SV Heslach II (Kreisliga B)
0:10 - Lawine Raichberg Ost - ASV Botnang II (Kreisliga B)
1:9 - FC Gärtringen - KSC Sindelfingen (Kreisliga B)
3:7 - RSV Wullenstetten - SGM Vöhringen/Illerzell (Kreisliga B)
3:7 - SGM Alfdorf/Hintersteinenberg - SGM Lautern-Essingen I (Kreisliga A)
7:3 - SG Weinstadt - TSG Öhringen (Landesliga)
9:1 - SV Heiligenzimmern - SGM Dunningen I/Seedorf II (Kreisliga A)
10:0 - SGM MassenbachHausen - SGM NordHeimHausen (Kreisliga A)
2:8 - TSV Möttlingen - Spfr Gechingen (Bezirksliga)
6:4 - VfL Hochdorf - SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee II (Kreisliga B)
5:5 - TSV RSK Esslingen - TSV Berkheim (Bezirksliga)
1:9 - TSV Obersontheim II - SGM Rosengarten I (Kreisliga A)
6:4 - SV Tüngental - FC Oberrot (Kreisliga B)
9:1 - SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen I - TSV Mähringen I (Kreisliga A)
8:2 - TV Oeffingen II - Spvgg Rommelshausen II (Kreisliga B)
0:10 - SKV Eningen/Achalm - SV Rommelsbach (Kreisliga B)
5:5 - TSV Betzingen III - SGM Dettenhausen/Pfrondorf II (Kreisliga B)
6:4 - SKV Eglosheim - TSV 1899 Benningen (Kreisliga A)
7:3 - SGM SC Hohenhaslach-SV Freudental II - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag II (Kreisliga B)
2:8 - SC Amorbach II - FSV Friedrichshaller SV II (Kreisliga B)
12:0 - TSV Albeck II - TSV Regglisweiler (Bezirksliga)
10:2 - SGM Alberweiler III/Warthausen II - SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz II (Bezirksliga)
9:1 - SV Beuren I - SC Blönried (Regionenliga)
4:5 - SGM DJK-SV Wasseralfingen/Neuler - FC Härtsfeld 03 (Bezirksliga)
6:3 - TSV Wäschenbeuren - ASV Spartania Eislingen (Kreisliga A)
