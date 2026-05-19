20:0-Gala & 18:0: Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
18:0 - NK Croatia Bietigheim - TV Pflugfelden (Bezirksliga)
1:16 - 1. SV Fasanenhof - TSV Musberg II (Kreisliga B)
2:15 - SSV Göppingen II - TPSG Frisch Auf Göppingen (Kreisliga B)
0:16 - Wernauer SF - SGM Lichtenwald/Winterbach (Kreisliga B)
0:16 - SGM Ohmden/Holzmaden II - TSV Raidwangen (Kreisliga B)
2:13 - TB Untertürkheim II - TV Zazenhausen II (Kreisliga B)
14:1 - TSV Weissach - TSV Schwieberdingen III (Kreisliga B)
14:0 - SV Rot - TSV Birkach II (Kreisliga B)
13:1 - SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See - SG 07 Untertürkheim (Kreisliga B)
7:7 - SGM Dunningen III/Seedorf IV - SGM 08 Schramberg/SV Sulgen III (Kreisliga C)
7:7 - SF Mundelsheim - Spvgg Besigheim II (Kreisliga B)
5:8 - Grosser Alexander Backnang II - SK Fichtenberg II (Kreisliga B)
8:5 - FC Reutlingen - SF02 Reutlingen II (Kreisliga B)
5:8 - TSV Großglattbach - FC Mezopotamya Bietigheim (Kreisliga A)
10:2 - TSV Meckenbeuren II - FV Bad Waldsee II* (Kreisliga B)
4:8 - SG Aulendorf II* - SGM Waldburg/Grünkraut II (Kreisliga B)
11:1 - TSV Bad Boll II - TB Holzheim II (Kreisliga B)
10:2 - TB Ruit - FV Plochingen II (Kreisliga A)
9:3 - TSG Steinheim - GSV Erdmannhausen II (Kreisliga B)
7:4 - SV Maierhöfen-Grünenbach II* - FC Dostluk Friedrichshafen II* (Kreisliga B)
2:9 - TSV Sielmingen II - SV Grün-Weiss Sommerrain (Kreisliga B)
3:8 - TV 1846 Cannstatt - Türkspor Stuttgart II (Kreisliga B)
11:0 - TSGV Waldstetten II - TV Weiler in den Bergen (Kreisliga B)
4:7 - SGM 08 Schramberg/SV Sulgen I - TSV Laufen/Eyach (Bezirksliga)
8:3 - SV Glatten - SG Hallwangen (Kreisliga A)
10:1 - TSV Baltmannsweiler - SGM Mettingen/Westcity United Esslingen FC (Kreisliga B)
1:10 - 1. Göppinger SV III - Spfr Jebenhausen (Kreisliga B)
4:7 - SGM Poltringen/Pfäffingen I - SGM Kiebingen/Bühl I (Kreisliga A)
9:2 - SV Allmersbach III - TSV Rudersberg II (Kreisliga B)
9:2 - SG Oppenweiler III - SGM SKG Erbstetten II/TSG Backnang III (Kreisliga B)
11:0 - FC Mittelstadt - SKV Eningen/Achalm (Kreisliga B)
1:10 - TSV Malmsheim II - GSV Hemmingen II (Kreisliga B)
8:2 - TSV Stuttgart/Mühlhausen - SportKultur Stuttgart (Kreisliga A)
3:7 - SV Nufringen - SV Vaihingen (Bezirksliga)
0:10 - SV Rot II - TSV Birkach (Kreisliga B)
9:1 - TSG Salach II - FC Iliria Göppingen II (Kreisliga B)
8:2 - SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen I - VfL Pfullingen III (Kreisliga A)
9:1 - SV Spiegelberg - SGM Aspach (Kreisliga B)
0:10 - SV Lautertal 2017 II - SGM Dettingen/Glems II (Kreisliga B)
5:5 - SV Ohmenhausen - SV Gniebel (Kreisliga B)
8:2 - SV Rommelsbach - FC Reutlingen (Kreisliga B)
1:9 - SKV Eningen/Achalm - SV Degerschlacht II (Kreisliga B)
4:6 - SGM Talheim/Öschingen - SGM Altingen/Entringen III (Kreisliga B)
7:3 - SVGG Hirschlanden-Schöckingen - TSF Ditzingen II (Kreisliga B)
8:2 - TV Darmsheim II - TSV Steinenbronn (Kreisliga B)
6:4 - SV Nufringen II - SV Bondorf (Kreisliga B)
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________