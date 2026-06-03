 2026-06-02T03:22:52.672Z

Allgemeines

20:0-Gala: Die torreichsten Spiele in Brandenburg

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Eckehard Jurowski

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LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg
Brandenburgliga

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Brandenburg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.

Herren: Alle Spiele mit 9 Toren und mehr

20:0 - Potsdamer Kickers 94 U23 - SG Schenkenhorst II (2.Kreisklasse)
0:15 - Hennickendorfer SV 90 II - SV Eintracht Reichenwalde (1.Kreisklasse)
15:0 - SV Rot Weiß Werneuchen - SV Waldhof Spechthausen (Kreisliga)
0:13 - SpG Mühlberg II / Fichtenberg /FC Elbaue Torgau II - SG Züllsdorf (2.Kreisklasse)
1:11 - SV Blau-Weiß Dahlewitz II - BSC Preußen 07 II (Kreisoberliga)
10:2 - 1. FC Finowfurt II - FSV Lok Eberswalde II (1.Kreisklasse)
11:0 - SV Hohennauen II - Kienberger SV (2.Kreisklasse)
9:2 - SG Geltow II - SpG TSV Treuenbrietzen/Union Linthe II (2.Kreisklasse)
3:8 - SV Ruhlsdorf II - United Teltow FC II (2.Kreisklasse)
9:2 - SpG Wellmitz/Coschen - SV Preußen 90 Beeskow (Kreisliga)
6:5 - SpG Freya Marienwerder/Union Klosterfelde III - PSV Zehlendorf II (1.Kreisklasse)
0:11 - FSV Hohenbruch - Löwenberger SV II (1.Kreisklasse)
4:6 - Blau-Weiß Groß Behnitz - FC Markee (2.Kreisklasse)
2:8 - SV Aufbau Oppelhain - SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde (Kreisliga)
7:3 - SV Rhinow/Großderschau - SV Stüdenitz (9) (1.Kreisklasse)
9:1 - Warnitzer SV (NM) - SpG Storkow/Vietmannsdorf II (1.Kreisklasse)
10:0 - SV Wittstock (NM) - SV Rot-Weiß Carmzow (NM) (1.Kreisklasse)
9:1 - BSV Rot-Weiß Schönow II - SpG Britz II/Liepe (Kreisliga)
8:2 - SG Jänschwalde - SG TV 1861 Forst/FSV Schwarz-Weiß Keune 2 (2.Kreisklasse)
4:6 - BSV Cottbus-Ost - Bärenklauer SV/1.FC Guben 3 (2.Kreisklasse)
5:4 - SpG TSV Treuenbrietzen/Union Linthe - SG Saarmund II (1.Kreisklasse)
9:0 - TSV Wiesenburg - FSV Brück 1922 II (2.Kreisklasse)
9:0 - SG Sieversdorf - SpG SV Union Neuruppin II/RSV Maulwürfe (Kreisliga)
1:8 - Berger SV (9) - SV Dergenthin (1.Kreisklasse)
6:3 - SV Zehdenick 1920 - SV Schwarz-Rot Neustadt (Landesliga)
1:8 - Hennickendorfer SV 90 II - SG Lichtenow-Kagel (1.Kreisklasse)
9:0 - FC Schradenland - SSV Grün-Weiß Plessa (Kreisliga)
8:1 - SpG Blau Weiss Möglenz II/Koßdorf - SpG FC Schradenland II / SV Prösen II (2.Kreisklasse)
1:8 - BSC Fortuna Glienicke II - PSV Zehlendorf (Kreisliga)
6:3 - Birkenwerder BC 1908 II - SV Grün-Weiß Bergfelde II (1.Kreisklasse)
4:5 - FC 98 Hennigsdorf III - SV Glienicke/Nordbahn II (1.Kreisklasse)
5:4 - 1. FC Guben II - SpG Briesen/Dissen I (Kreisoberliga)
3:6 - SV Lausitz Forst II - SpG Werben/Burg 2 (Kreisliga)
9:0 - SG Eintracht Peitz II - Spremberger SV 1862 II (1.Kreisklasse)
9:0 - SG Graustein - VfB Döbbrick (1.Kreisklasse)

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