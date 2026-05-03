2:0 verspielt! Lägerdorf hadert nach Derby-Drama in Horst

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste nahezu ideal. In einem umkämpften Spiel brachte Julian Bossauer den TSV in der 36. Minute in Führung und erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (49.). „Wir haben einen harten Kampf geliefert und effektiv vor dem Tor gespielt. Folgerichtig lagen wir mit 2:0 vorn“, sagte Blume, der seiner Mannschaft eine klare Linie attestierte. Allerdings räumte der Trainer auch ein, dass die Partie schon zuvor auf Augenhöhe verlief: „Horst hatte aber auch einige gute Chancen bis dato. Es war aber ein ordentliches Derby, die Zuschauer kamen auf ihre Kosten.“ Die Intensität spiegelte sich auch auf den Rängen wider: „Unsere mitgereisten Fans haben ordentlich Stimmung gemacht.“

Horst drückt – Lägerdorf hadert Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel zunehmend. VfR Horst stellte um, wurde offensiver und setzte Lägerdorf unter Druck. Trainer Thorben Reibe beschrieb die Entwicklung so: „Dann kann das Spiel natürlich auch schon gelaufen sein. Haben dann ein bisschen umgestellt und eigentlich auch die Spielkontrolle übernommen.“ Die Aufholjagd begann mit dem Treffer von Jannik Arnold (70.), ehe Joker Torben Sternberg nur sechs Minuten später zum 2:2 traf. Reibe sah sein Team auf einem guten Weg: „Ich finde, wir hatten ein bisschen das Chancenplus. Insgesamt war es dann verdient, dass wir den Ausgleich gemacht haben.“