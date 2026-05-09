20-Tore-Stürmer Khalid Al-Bazaz wechselt zum ASV Mettmann

Al-Bazaz, hier noch im Trikot des FC Kosova Düsseldorf. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

VdS 1920 Nievenheim – ASV Mettmann. Auf eigenem Platz siegten die Mettmanner im vergangenen November unter Flutlicht nach Toren von Justus Erkens, Tristan Maresch und „Amo“ Kizilisik souverän mit 3:0. Dabei konnte der Erfolg gegen die schon seinerzeit abstiegsgefährdete Elf von Coach Thomas Boldt wesentlich klarer ausfallen. Am Sonntag, Anstoß ist um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Südstraße, steht für die Einheimischen eine Menge auf dem Spiel. Es geht darum, den Ein-Punkt-Rückstand auf Rang 15 zu reduzieren, der die Chance auf die Relegation verspricht.

Weniger brisant stellt sich die Ausgangslage für den Tabellenfünften Mettmann dar. Dennoch macht Imad Omairat deutlich: „Wir haben zuletzt trotz der 1:3-Niederlage gegen den Dritten Benrath ordentlich gespielt, aber auch feststellen müssen, dass es derzeit für ganz vorne nicht reicht. Dazu fehlte es in den vergangenen Wochen auch an der nötigen Konstanz.“ Dazu forderte der Sportliche Leiter zu Recht: „Wir müssen diesmal von Beginn an hellwach sein, dürfen uns nicht wieder in der ersten Minute ein Gegentor einfangen. Unser Ziel muss es sein, die letzten vier Spiele zu gewinnen, um Platz fünf im Fernduell gegen den fünf Zähler hinter uns liegenden 1. FC Grevenbroich-Süd zu behaupten.

Demirhat wieder ein Startelf-Kandidat

Der angeschlagene Angreifer Toni Markovic (Oberschenkel) muss weiter zuschauen. Mit dem zuletzt wegen einer Wadenblessur pausierenden Stammkeeper Semih Demirhat ist wieder in der Startelf zu rechnen. Stichwort Kaderplanung: Imad Omairat gab jetzt weitere personelle Veränderungen für die kommende Saison bekannt. Offensivspieler Ahmet Tepebas (28), erst seit wenigen Wochen dabei, trägt auch in der nächsten Spielzeit das ASV-Trikot. Als externe Zugänge sind Ebrahim „Ibo“ Omayrat (25 – 1. FC Wülfrath) sowie Khalid Al-Bazaz (29 – aktuell mit 20 Toren gelistet vom Duisburger Bezirksligaklub TuS Asterlagen) und Adriano Campitiello (21 – Abwehr-, Mittelfeldspieler vom Bezirksligisten SSVg. Velbert II) bereits fix. Dagegen orientiert sich Cemal Oztürk (29) zum Remscheider A-Kreisligisten Dabringhauser TV.