– Foto: Joachim Koschler

20 Tore in einem Spiel Viel Jubel in der Partie der Kreisliga B2

In den Spielen im Amateurfußball sind am Wochenende wieder viele Tore gefallen. Der 13:7-Heimsieg des FC Viktoria Backnang II in der Kreisliga B5 gegen die Spvgg Unterrot II sticht dabei heraus.