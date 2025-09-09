20 Tore in den vergangenen vier Spielen - Mühlen verteidigt Platz 1

Das Spiel begann ausgeglichen, ehe Benjamin Willenbrink die Gäste nach einer guten Viertelstunde in Führung brachte (16.). Kurz vor der Pause erhöhte Jan Leiber auf 0:2 (35.). „Du darfst zur Halbzeit niemals 2:0 hinten liegen“, ärgerte sich Nordhorns Trainer Christoph Hemlein. „Wir verteidigen die Tore mal wieder maximal schlecht, zudem sind wir mit den vielen Chancen viel zu leichtsinnig umgegangen.“

Auch Gästetrainer Andreas Hinrichs sprach von einer intensiven Phase vor dem Seitenwechsel: „Zur Halbzeit war es ein richtiges Powerplay von Nordhorn. Da müssen wir unserem Keeper Phil Wilhelm danken, dass wir ohne Gegentore in die Kabine gehen.“

Nach der Pause zeigte sich Mühlen eiskalt: Erneut Willenbrink (49.) und Leiber (54.) stellten binnen weniger Minuten auf 0:4. „Wir waren heute relativ effizient vorne. Vom Chancenverhältnis war das lange nicht so eindeutig wie das Ergebnis, aber wenn man 5:0 gewinnt, ist es am Ende schon verdient“, erklärte Hinrichs.

Nordhorn hatte dennoch Möglichkeiten, verkürzte aber nicht – unter anderem parierte Wilhelm einen Elfmeter (65.). Stattdessen sorgte der eingewechselte Leonard Westermann in der 78. Minute für den 0:5-Endstand.

„Die Jungs haben nach einer englischen Woche wirklich aufopferungsvoll gekämpft, haben alles reingeworfen“, zeigte sich Hinrichs zufrieden. „Jetzt freuen wir uns auf eine reguläre Trainingswoche und dann auf das Spitzenspiel gegen Bevern.“ Unter der Woche waren beide Teams im Pokal noch eindrucksvoll erfolgreich. Am Sonntag konnte nur GW Mühlen die Woche vergolden. Für Nordhorn war es bereits die vierte Niederlage der Saison.

Während Mühlen mit breiter Brust als klarer Tabellenführer in die nächste Partie geht, muss Nordhorn die bittere Niederlage schnell abhaken. „Wir haben uns das Ergebnis am Ende selbst zuzuschreiben“, so Hemlein nüchtern. Der Aufsteiger trifft dann am Sonntag auf den BV Garrel.