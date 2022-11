„20 Tore aufwärts“ - Lukas Karasch ist »FuPa-Spieler der Woche« FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg!

In dieser Woche hat sich Lukas Karasch vom TV Neuler gegen tausende Konkurrenten in Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Der 30 Jahre alte Angreifer ist langjähriger Kicker beim TV, sowohl für die erste Mannschaft in der Bezirksliga, aber auch für die zweite, die in der Kreisliga B3 Ostwürttemberg spielt. Am vergangenen Wochenende gelangen ihm beim hohen 6:1-Sieg gegen die DJK Schwabsberg-Buch II unglaubliche fünf Tore, davon drei in nur 25 Minuten. Aufgrund dieser Leistung ist er unser Spieler der Woche!

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

FuPa: Seit Jahren bildest du eine feste Konstante im Spiel des TV Neulers. Wie groß ist die Verbindung zum Verein und beendest du deine Karriere in Neuler?

Lukas Karasch: Die Verbindung zum TV Neuler ist sehr groß. Schon von klein auf spiele ich für den TVN. Bis vor einem Jahr war ich noch Jugendtrainer (ca. 10 Jahre lang) und bin seit 2019 stellvertretender Jugendleiter. Meine Karriere werden ich hundertprozentig in Neuler beenden.

FuPa: Am vergangenen Wochenende gelangen dir beim 6:1-Erfolg gegen Schwabsberg unfassbare fünf Tore in einem Spiel, davon drei in knapp 25 Minuten. Wie waren die Gefühle nach Abpfiff und wie wurdest du von deiner Mannschaft gefeiert?

Lukas Karasch: Es war natürlich ein tolles Gefühl. Fünf Tore zu schießen ist nicht alltäglich, egal gegen welchen Gegner bzw. in welcher Liga. Aber für so eine Leistung ist man nicht alleine verantwortlich. Das ist der Verdienst der ganzen Mannschaft. In erster Linie zählen die drei Punkte, die wir mit dem Sieg geholt haben. Dementsprechend haben wir auch zusammen ordentlich gefeiert. Die erste Reaktion der Mannschaft war: „Das kostet eine Kiste Bier!“

FuPa: Lukas, fünf Tore in einem Spiel sind der absolute Wahnsinn. Ist dir so etwas in deiner Karriere schon einmal gelungen und wenn ja, wann und wo?

Lukas Karasch: Nein, das habe ich in diesem Spiel zum ersten Mal geschafft. Drei Tore in einem Spiel habe ich schon ein paar Mal geschossen, sowohl in der Kreisliga B, als auch einmal in der Bezirksliga. Aber für mehr als drei Tore hat es bis zu diesem Spiel noch nicht gereicht.

FuPa: Welche persönlichen Ziele hast du dir gesteckt und was möchtest du mit dem TV Neuler II in der laufenden Saison erreichen?

Lukas Karasch: Mein persönliches Ziel habe ich bereits mit der zweistelligen Anzahl an Toren erreicht. 20 Tore aufwärts wären schon auch noch ganz cool.

Das Ziel mit dem TV Neuler II ist den ein oder anderen Platz noch gut zu machen. Unser Saisonstart war ein wenig holprig. Wir sind eine sehr junge Mannschaft und haben wahrscheinlich etwas zu naiv gespielt. Umso besser ist es nun, dass wir in die Erfolgsspur gefunden haben. Entsprechend wollen wir in der Rückrunde angreifen.