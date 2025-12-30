20 Teams betreten das Hallenparkett

Auch dieses Mal werden der Turniersieger FC Türkspor Mannheim (rot) und Vorjahresfinalist SG HD-Kirchheim (blau) in Eppelheim an den Start gehen – Foto: Berthold Gebhard

Kurz nach dem Jahreswechsel steht der Budenzauber an: In Eppelheim findet am 3. und 4. Januar der 3. Dr. Hans-Peter Wild-Cup statt. Hierbei werden 20 Teams, die im Ligaalltag zwischen der Verbandsliga und der Kreisklasse B vertreten sind, an den Start gehen. Neben Teams aus dem Kreis Heidelberg und Kreis Mannheim sind mit dem TuS Mechtersheim und dem SV Südwest Ludwigshafen zwei Mannschaften aus Rheinland-Pfalz vertreten. Los geht es am 3. Januar um 13 Uhr, gespielt wird im Capri-Sonne Sport-Center (Justus-von-Liebig-Straße 9, 69214 Eppelheim).

Das Eröffnungsspiel des Turniers bestreitet in der Gruppe A der amtierende Turniersieger FC Türkspor Mannheim gegen den TSV Wieblingen. Im Anschluss folgt die Partie zwischen dem Verbandsligisten 1. FC Mühlhausen und dem Landesligisten FC Bammental. Um 14:04 Uhr steigt die SpVgg Neckarsteinach in die Gruppe ein. Nach den beiden Spielen starten TuS Mechtersheim und die SG Oftersheim in der Gruppe C. Die zweite Partie der Gruppe wird von den beiden Ligakonkurrenten SG-SV Lobbach und FK Srbija Mannheim ausgetragen. Komplettiert wird die Gruppe von der 2. Mannschaft des Gastgebers ASV Eppelheim.

Um 17:16 Uhr starten die Partien in der Gruppe B. Hierbei machen der 2. und der 3. Platz aus dem Vorjahr den Anfang, der Verbandsligist SG HD-Kirchheim trifft auf den Landesligisten VfB Gartenstadt. Ein weiterer Landesligist ist mit dem VfR Mannheim II vertreten, aus der Kreisliga Mannheim die TSG Eintracht Plankstadt sowie aus der Kreisklasse A Heidelberg Aramäer Leimen. Den Abschluss der Vorrunde macht die Gruppe D. Hierbei trifft der Gastgeber ASV Eppelheim sowohl auf Teams aus der Nachbarschaft (SpVgg 06 Ketsch, SV Schwetzingen, TSV Pfaffengrund) als auch auf den Kreisligisten SV Südwest Ludwigshafen.