20. Spieltag voraus: Wenn die Bezirksliga wieder Geschichten schreibt

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 steht vor der Tür und wir sammeln hier nach und nach alles, was man dazu wissen muss. Also Fakten, Halbwissen, Stammtisch-Theorien und vielleicht auch die eine oder andere Anekdote, die eigentlich erst nach dem dritten Getränk am Tresen erzählt wird.
Kurz gesagt: Ein kleiner Vorbericht zu den Spielen. Was davon wirklich wichtig ist und was eher unnützes Fußballwissen, das finden wir gemeinsam heraus.
Die SG Freren (4.) empfängt den SV Langen (9.), beide noch leicht angeknockt vom misslungenen Start ins Fußballjahr 2026. Freren stolperte zuletzt gegen Veldhausen, Langen ließ sich von Bad Bentheim ärgern. Fünf Punkte trennen beide, also ungefähr so viel wie zwei gute Konter und ein Sonntagsschuss.
Und weil Fußball manchmal ein Freund der Gewohnheit ist: Das Hinspiel lief ebenfalls an einem Freitag um 20 Uhr. Damals blieb der Dreier bei der Heimelf. Mal sehen, ob die Flutlicht-Tradition auch diesmal wieder ihren eigenen Kopf hat.
Sonntag, 15 Uhr, Spelle. Der Tabellen-Sechste empfängt den Siebten, also genau die Sorte Spiel, bei der man vorher lange diskutieren kann und am Ende doch erst nach dem Abpfiff weiß, was Sache ist.
Die Speller Reserve reist jedenfalls mit Rückenwind an: Das neue Trainer-Trio Michael Stapper, Markus Schulten und Marius Kattenbeck feierte beim 3-Punkte-Ausflug nach Emslage einen perfekten Bezirksliga-Einstand. Vorwärts Nordhorn II dagegen musste zuletzt in Emsbüren die Heimfahrt mit leerem Kofferraum antreten.
Und weil Fußball ein gutes Gedächtnis hat: Beim letzten Duell gewann Vorwärts mit 2:0.
Kurz gesagt: Sechster gegen Siebter, Sonntag, 15 Uhr und hinterher sind wir alle schlauer.
Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.
Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt?
Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.
Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik.