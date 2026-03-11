20. Spieltag voraus: Wenn die Bezirksliga wieder Geschichten schreibt

Die SG Freren (4.) empfängt den SV Langen (9.), beide noch leicht angeknockt vom misslungenen Start ins Fußballjahr 2026. Freren stolperte zuletzt gegen Veldhausen, Langen ließ sich von Bad Bentheim ärgern. Fünf Punkte trennen beide, also ungefähr so viel wie zwei gute Konter und ein Sonntagsschuss.

Und weil Fußball manchmal ein Freund der Gewohnheit ist: Das Hinspiel lief ebenfalls an einem Freitag um 20 Uhr. Damals blieb der Dreier bei der Heimelf. Mal sehen, ob die Flutlicht-Tradition auch diesmal wieder ihren eigenen Kopf hat.

Sonntag, 15 Uhr, Spelle. Der Tabellen-Sechste empfängt den Siebten, also genau die Sorte Spiel, bei der man vorher lange diskutieren kann und am Ende doch erst nach dem Abpfiff weiß, was Sache ist. Die Speller Reserve reist jedenfalls mit Rückenwind an: Das neue Trainer-Trio Michael Stapper, Markus Schulten und Marius Kattenbeck feierte beim 3-Punkte-Ausflug nach Emslage einen perfekten Bezirksliga-Einstand. Vorwärts Nordhorn II dagegen musste zuletzt in Emsbüren die Heimfahrt mit leerem Kofferraum antreten. Und weil Fußball ein gutes Gedächtnis hat: Beim letzten Duell gewann Vorwärts mit 2:0. Kurz gesagt: Sechster gegen Siebter, Sonntag, 15 Uhr und hinterher sind wir alle schlauer.